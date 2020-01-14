Журналист Ромеро: «Барселона» не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не объявила об увольнении главного тренера Эрнесто Вальверде.
По информации журналиста радиостанции Esports RAC1 Жерара Ромеро, клубу пока не удалось договориться с 55-летним специалистом о расторжении контракта.
При этом соглашение с новым тренером Энрике Сетьеном уже подписано, о чем ранее писал Sport.es.
- Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
- Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
- Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
Источник: Твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - 168,9 тысячи подписчиков.