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  • Журналист Ромеро: «Барселона» не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

Журналист Ромеро: «Барселона» не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

14 января 2020, 00:27
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Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не объявила об увольнении главного тренера Эрнесто Вальверде.

По информации журналиста радиостанции Esports RAC1 Жерара Ромеро, клубу пока не удалось договориться с 55-летним специалистом о расторжении контракта.

При этом соглашение с новым тренером Энрике Сетьеном уже подписано, о чем ранее писал Sport.es.

  • Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
  • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
  • Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

Источник: Твиттер Жерара Ромеро

Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - 168,9 тысячи подписчиков.

Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (1)
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koli4ka
1578955954
всю ночь какой-то цирк,а клоуны вне сцены...
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