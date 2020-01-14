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    Журналист Ромеро: «Барселона» не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

    Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не объявила об увольнении главного тренера Эрнесто Вальверде.

    По информации журналиста радиостанции Esports RAC1 Жерара Ромеро, клубу пока не удалось договориться с 55-летним специалистом о расторжении контракта.

    При этом соглашение с новым тренером Энрике Сетьеном уже подписано, о чем ранее писал Sport.es.

    • Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
    • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
    • Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

    Источник: Твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - 168,9 тысячи подписчиков.

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    14.01.2020 00:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      koli4ka 14 января, 01:52

      всю ночь какой-то цирк,а клоуны вне сцены...

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