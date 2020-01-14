Журналист Ромеро: «Барселона» не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

всю ночь какой-то цирк,а клоуны вне сцены...
Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не объявила об увольнении главного тренера Эрнесто Вальверде.
По информации журналиста радиостанции Esports RAC1 Жерара Ромеро, клубу пока не удалось договориться с 55-летним специалистом о расторжении контракта.
При этом соглашение с новым тренером Энрике Сетьеном уже подписано, о чем ранее писал Sport.es.
- Вальверде возглавляет «Барсу» с лета 2017 года.
- Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
- Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
Источник: Твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - 168,9 тысячи подписчиков.