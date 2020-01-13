Sport.es: Сетьен возглавил «Барселону»

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Новым главным тренером «Барселоны» станет Энрике Сетьен, утверждает Sport.es.
По информации источника, стороны уже договорились о сотрудничестве. Контракт будет рассчитан до конца сезона.
Сетьен сменит у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде.
Ранее 61-летний специалист возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.