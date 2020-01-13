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    Sport.es: Сетьен возглавил «Барселону»

    Новым главным тренером «Барселоны» станет Энрике Сетьен, утверждает Sport.es.

    По информации источника, стороны уже договорились о сотрудничестве. Контракт будет рассчитан до конца сезона.

    Сетьен сменит у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде.

    Ранее 61-летний специалист возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

    Источник: Sport.es

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    13.01.2020 23:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:22


      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 января 2020, 00:00

      временьщик до конца сезона?

      0
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