Sport.es: Сетьен возглавил «Барселону»

Новым главным тренером «Барселоны» станет Энрике Сетьен, утверждает Sport.es.

По информации источника, стороны уже договорились о сотрудничестве. Контракт будет рассчитан до конца сезона.

Сетьен сменит у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде.

Ранее 61-летний специалист возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.