ЦСКА заинтересовался Саксессом

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Уотфорда» Исааку Саксессу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Footmercato.
Москвичи хотят арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Представитель ЦСКА приедет в Англию, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмером» и просмотреть игрока.
Саксесс также входит в сферу интересов «Эспаньола».
- В этом сезоне 24-летний форвард провел один матч в АПЛ, результативными действиями не отметился.
- Рыночная стоимость Саксесса – 4 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»