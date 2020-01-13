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    ЦСКА заинтересовался Саксессом

    ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Уотфорда» Исааку Саксессу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Footmercato.

    Москвичи хотят арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Представитель ЦСКА приедет в Англию, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмером» и просмотреть игрока.

    Саксесс также входит в сферу интересов «Эспаньола».

    • В этом сезоне 24-летний форвард провел один матч в АПЛ, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость Саксесса – 4 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.01.2020 18:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:22

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 января 2020, 22:47

      Что-то статистика его не впечатляем... Хотим купить Саксесса, а купим как обычно Сака...

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 13 января 2020, 22:09

      Интерес разве что к Исааку

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 января 2020, 21:11

      Нормально. И в пару ему нужно купить Аккьюраси.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 января 2020, 21:05

      Секс это хорошо

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 января 2020, 20:26

      Это топ форвард, надо брать

      2
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 13 января 2020, 19:49

      Наконец-то ЦСКА заинтересовал успех )

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