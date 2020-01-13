ЦСКА заинтересовался Саксессом

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Уотфорда» Исааку Саксессу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Footmercato.

Москвичи хотят арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Представитель ЦСКА приедет в Англию, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмером» и просмотреть игрока.

Саксесс также входит в сферу интересов «Эспаньола».