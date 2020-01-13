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ЦСКА заинтересовался Саксессом

13 января 2020, 18:58
7

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Уотфорда» Исааку Саксессу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Footmercato.

Москвичи хотят арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Представитель ЦСКА приедет в Англию, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмером» и просмотреть игрока.

Саксесс также входит в сферу интересов «Эспаньола».

  • В этом сезоне 24-летний форвард провел один матч в АПЛ, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость Саксесса – 4 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Уотфорд Саксесс Исаак
Комментарии (7)
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Cromathaar
1578934167
Наконец-то ЦСКА заинтересовал успех )
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Фан666
1578936415
Это топ форвард, надо брать
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Skull_Boy
1578938719
Секс это хорошо
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bset
1578939096
Нормально. И в пару ему нужно купить Аккьюраси.
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ALEX ML
1578942560
Интерес разве что к Исааку
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bset
1578944859
Что-то статистика его не впечатляем... Хотим купить Саксесса, а купим как обычно Сака...
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oleg.galeev
1578954162
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
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