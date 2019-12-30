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    Директор «Чертаново»: «Возможно, Пиняева возьмут в «Манчестер Юнайтед» после 18-ти лет»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о предстоящей стажировке нападающего Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

    «Пиняев будет тренироваться с командами U-16, U-17, U-18. Запланировано две или три игры, также будет тестирование. Стажировка в Манчестере пройдет с 10 по 23 января. Англичане за ним следят, пока все нормально.

    Возьмут ли Пиняева в «Манчестер Юнайтед»? Возможно, после восемнадцати, но пока рано о чем-то говорить. Если брать команду «МЮ» 2004 года, то Пиняев один из лучших по показателям», – сказал Ларин.

    • Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
    • Второй раз отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
    • Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать 15-летнего игрока на четыре года.

    Источник: Sport24

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