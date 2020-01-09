Директор «Чертаново»: «Возможно, Пиняева возьмут в «Манчестер Юнайтед» после 18-ти лет»

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о предстоящей стажировке нападающего Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

«Пиняев будет тренироваться с командами U-16, U-17, U-18. Запланировано две или три игры, также будет тестирование. Стажировка в Манчестере пройдет с 10 по 23 января. Англичане за ним следят, пока все нормально.

Возьмут ли Пиняева в «Манчестер Юнайтед»? Возможно, после восемнадцати, но пока рано о чем-то говорить. Если брать команду «МЮ» 2004 года, то Пиняев один из лучших по показателям», – сказал Ларин.