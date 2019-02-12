Директор академии «Чертаново»: «Манчестер Юнайтед» хочет забронировать Пиняева до 18 лет»

пусть лучше сейчас в систему мю перейдет чем 4 года ожиданий и может из талантлевого в зазвездивжегося превратится
Директор академии «Чертаново» Николай Ларин сказал, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение по 14-летнему нападающему Сергею Пиняеву.
«Да, это правда. Они хотят его забронировать до 18 лет. Как это будет выглядеть и что это за предложение – я пока не знаю.
Они не зря говорят, что это лучшая стажировка молодого футболиста за 15 лет в их академии. Они это два раза сказали», – сказал Ларин в интервью журналисту Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».
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20 января «Бомбардир» писал о том, что россиянин отправился на стажировку в английский клуб.
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Transfermarkt оценивает игрока 2004 года рождения в 100 тысяч евро.