Директор академии «Чертаново»: «Манчестер Юнайтед» хочет забронировать Пиняева до 18 лет»

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин сказал, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение по 14-летнему нападающему Сергею Пиняеву.

«Да, это правда. Они хотят его забронировать до 18 лет. Как это будет выглядеть и что это за предложение – я пока не знаю.

Они не зря говорят, что это лучшая стажировка молодого футболиста за 15 лет в их академии. Они это два раза сказали», – сказал Ларин в интервью журналисту Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».