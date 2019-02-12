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    Директор академии «Чертаново»: «Манчестер Юнайтед» хочет забронировать Пиняева до 18 лет»

    Директор академии «Чертаново» Николай Ларин сказал, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать предложение по 14-летнему нападающему Сергею Пиняеву.

    «Да, это правда. Они хотят его забронировать до 18 лет. Как это будет выглядеть и что это за предложение – я пока не знаю.

    Они не зря говорят, что это лучшая стажировка молодого футболиста за 15 лет в их академии. Они это два раза сказали», – сказал Ларин в интервью журналисту Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

    • 20 января «Бомбардир» писал о том, что россиянин отправился на стажировку в английский клуб.

    • Transfermarkt оценивает игрока 2004 года рождения в 100 тысяч евро.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    12.02.2019 00:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 февраля 2019, 17:21

      пусть лучше сейчас в систему мю перейдет чем 4 года ожиданий и может из талантлевого в зазвездивжегося превратится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 12 февраля 2019, 15:39

      100 тыс это не цена,если хотят получить то пусть платят

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > тёска 12 февраля 2019, 16:50

      а что ты хотел за молодого пацана ?

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 13:11

      Хотеть - не жениться.

      1
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 12 февраля 2019, 00:27

      редакторы посмотрели "Красаву"(Жеку Савина)на youtube ))))

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