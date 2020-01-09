Икарди оформил первый хет-трик в составе «ПСЖ». Он забил 17 голов в 19 матчах

В четвертьфинальном матче Кубка французской лиги «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» со счетом 6:1.

В этой игре форвард Мауро Икарди забил три мяча и сделал голевую передачу.

Таким образом, аргентинец впервые сделал хет-трик в составе парижан. Всего в текущем сезоне он отличился 17 голами и четырьмя ассистами в 19 играх.