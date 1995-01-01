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    Икарди оформил первый хет-трик в составе «ПСЖ». Он забил 17 голов в 19 матчах

    В четвертьфинальном матче Кубка французской лиги «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» со счетом 6:1.

    В этой игре форвард Мауро Икарди забил три мяча и сделал голевую передачу.

    Таким образом, аргентинец впервые сделал хет-трик в составе парижан. Всего в текущем сезоне он отличился 17 голами и четырьмя ассистами в 19 играх.

    Источник: Squawka

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