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Журналист Скира: «ПСЖ» начал переговоры о выкупе Икарди

14 ноября 2019, 09:31
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«ПСЖ» хочет сохранить арендованного у «Интера» форварда Мауро Икарди, об этом в своем твиттере сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, представители парижан начали переговоры с женой и агентом футболиста Вандой Нарой о выкупе аргентинца за 65 миллионов евро.

Когда все детали сделки будут согласованы, 26-летний нападающий заключит с французским клубом новый пятилетний контракт.

  • «ПСЖ» арендовал Икарди 2 сентября.
  • Игрок провел 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал один ассист.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Интер Икарди Мауро
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1573717348
Слава богу! Удачи им с его женой, только от мамаши Рабью избавились, теперь проститутка Вара
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