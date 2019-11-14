Журналист Скира: «ПСЖ» начал переговоры о выкупе Икарди

«ПСЖ» хочет сохранить арендованного у «Интера» форварда Мауро Икарди, об этом в своем твиттере сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, представители парижан начали переговоры с женой и агентом футболиста Вандой Нарой о выкупе аргентинца за 65 миллионов евро.

Когда все детали сделки будут согласованы, 26-летний нападающий заключит с французским клубом новый пятилетний контракт.