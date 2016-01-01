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    Журналист Скира: «ПСЖ» начал переговоры о выкупе Икарди

    «ПСЖ» хочет сохранить арендованного у «Интера» форварда Мауро Икарди, об этом в своем твиттере сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    По его информации, представители парижан начали переговоры с женой и агентом футболиста Вандой Нарой о выкупе аргентинца за 65 миллионов евро.

    Когда все детали сделки будут согласованы, 26-летний нападающий заключит с французским клубом новый пятилетний контракт.

    • «ПСЖ» арендовал Икарди 2 сентября.
    • Игрок провел 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал один ассист.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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