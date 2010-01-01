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    «Ювентус» сохранил интерес к Икарди

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи надеется, что летом клубу удастся приобрести нападающего Мауро Икарди.

    В этом сезоне аргентинец выступает на правах аренды за «ПСЖ» и французский клуб имеет опцию его выкупа за 70 миллионов евро.

    Однако в «Ювентусе» рассчитывают, что сам футболист откажется оставаться в парижской команде и тогда туринцы смогут подписать его.

    • Права на Икарди принадлежат «Интеру».
    • В составе «ПСЖ» форвард забил 14 голов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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