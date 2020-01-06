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«Ювентус» сохранил интерес к Икарди

6 января 2020, 10:55

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи надеется, что летом клубу удастся приобрести нападающего Мауро Икарди.

В этом сезоне аргентинец выступает на правах аренды за «ПСЖ» и французский клуб имеет опцию его выкупа за 70 миллионов евро.

Однако в «Ювентусе» рассчитывают, что сам футболист откажется оставаться в парижской команде и тогда туринцы смогут подписать его.

  • Права на Икарди принадлежат «Интеру».
  • В составе «ПСЖ» форвард забил 14 голов в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Ювентус Интер ПСЖ Икарди Мауро
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