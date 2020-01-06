«Ювентус» сохранил интерес к Икарди

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи надеется, что летом клубу удастся приобрести нападающего Мауро Икарди.
В этом сезоне аргентинец выступает на правах аренды за «ПСЖ» и французский клуб имеет опцию его выкупа за 70 миллионов евро.
Однако в «Ювентусе» рассчитывают, что сам футболист откажется оставаться в парижской команде и тогда туринцы смогут подписать его.
- Права на Икарди принадлежат «Интеру».
- В составе «ПСЖ» форвард забил 14 голов в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
Источник: Calciomercato