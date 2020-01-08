Ребров: «С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям, почему в выходные меня не бывает дома, а зимой – постоянно на сборах»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что ему непросто объяснять свое отсутствие членам семьи.

«С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям: «Почему обычно папа в выходные не бывает дома, а зимой постоянно на сборах?». Я отвечаю им, что я счастливый человек. Ведь у меня есть вы – семья и любимая работа, которая дарит мне не только удовольствие, но и возможность видеть этот мир полными красками. Ладно [супруга]

Екатерина уже привыкла. Сегодня, когда уезжал в аэропорт, мы вспоминали как она плакала первые пару лет, когда я уезжал на сборы, это была жесть, мое сердце просто разрывалось, столько было слез.

Понятно, в футбол невозможно играть всю жизнь. Но пока я буду нужен любимому делу, я буду рыть землю и добиваться своего места «под солнцем» и продлевать свое футбольное «путешествие». Наверное, повторюсь в очередной раз.

Очень надеюсь, что наши с Катей дети смогут быть такими же счастливыми людьми, как мы и найдут свое любимое дело и людей вокруг себя в своих жизненных путях! А наша задача показать им сейчас как можно больше, расширив кругозор для полноценного выбора! Спасибо Бали, было очень интересно с тобой познакомиться, хоть и не сразу оценил, тебя, но ты действительно крут, но скоро сборы», – написал Ребров в инстаграме.

В этом сезоне 35-летний Ребров сыграл в РПЛ один матч.