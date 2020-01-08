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  • Ребров: «С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям, почему в выходные меня не бывает дома, а зимой – постоянно на сборах»

Ребров: «С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям, почему в выходные меня не бывает дома, а зимой – постоянно на сборах»

8 января 2020, 17:16
9

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что ему непросто объяснять свое отсутствие членам семьи.

«С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям: «Почему обычно папа в выходные не бывает дома, а зимой постоянно на сборах?». Я отвечаю им, что я счастливый человек. Ведь у меня есть вы – семья и любимая работа, которая дарит мне не только удовольствие, но и возможность видеть этот мир полными красками. Ладно [супруга]

Екатерина уже привыкла. Сегодня, когда уезжал в аэропорт, мы вспоминали как она плакала первые пару лет, когда я уезжал на сборы, это была жесть, мое сердце просто разрывалось, столько было слез.

Понятно, в футбол невозможно играть всю жизнь. Но пока я буду нужен любимому делу, я буду рыть землю и добиваться своего места «под солнцем» и продлевать свое футбольное «путешествие». Наверное, повторюсь в очередной раз.

Очень надеюсь, что наши с Катей дети смогут быть такими же счастливыми людьми, как мы и найдут свое любимое дело и людей вокруг себя в своих жизненных путях! А наша задача показать им сейчас как можно больше, расширив кругозор для полноценного выбора! Спасибо Бали, было очень интересно с тобой познакомиться, хоть и не сразу оценил, тебя, но ты действительно крут, но скоро сборы», – написал Ребров в инстаграме.

  • В этом сезоне 35-летний Ребров сыграл в РПЛ один матч.

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Источник: инстаграм Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (9)
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Бухбух
1578495829
Ну так завязывай с футболом, всё равно скамейку полируешь.
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oyabun
1578495905
С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям обычного трудяги в России, почему им приходится отдыхать дома или в лучшем случае на курортах Краснодарского края или Крыма, а не на Бали как отпрыскам российских футболистов типа Реброва. И уж совсем невозможно объяснить, почему посредственные наши футболисты могут уже лет в 35 закончить карьеру и жить безбедно всю оставшуюся жизнь, а вкалывающий по 8-12ч. в день среднестатистический россиянин должен рассчитывать на отдых после 65, если конечно доживет, и то существуя на нищенскую пенсию.
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vka1970
1578497710
Если б ты ещё и работу свою выполнял также как и бабки получаешь, цены б тебе не было.
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житель СПб
1578505046
Бред какой-то! Был о нем лучшего мнения, как о думающем человеке... Ну скажи об этом друзьям на кухне - если что. А российским гражданам в СМИ о своих "терзаниях и мучениях" - наверное, стоило помолчать. Многие люди за деньги в тысячи раз меньшие вынуждены жить гораздо более тяжело. Эх, Артем... И играть надо лучше, и думать больше!
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yorgenbarenz
1578507167
Попробуй сторожем.Сутки дежуришь-двое дома.У и жены слёзы(особенно после первой получки на новом месте)высохнут и деткам глаза намозолишь.А в рамке другие постоят.
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Владислав Vlad
1578511168
Начал читать - С каждым годом становится всё тяжелей.... Я думал будет слово играть... Ан нет. Оказывается Артёму тяжело объяснять своим детям, что такая у него работа.))) М-даааа. А мне с каждым годом становится тяжелей объяснить жене - почему я болею за наши клубы в ЕК, если они потом всё-равно оттуда вылетают с позором.....)
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Axe111
1578516472
Бедненький!!!! На завод иди епта, нулевой
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zigbert
1578595516
Не беда. Футбольная карьера скоро закончится. Не до 65 лет играть.
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