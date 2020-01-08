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  • Украинский тренер «Астаны» Григорчук: «Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно»

Украинский тренер «Астаны» Григорчук: «Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно»

8 января 2020, 07:24
4

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал о предложениях от клубов РПЛ, а также объяснил, почему не смог бы сейчас возглавить российский клуб.

«Когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.

Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.

Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум пять, в том числе из «Амкара». Остальные я бы не хотел называть», – отметил Григорчук.

  • Григорчук возглавляет «Астану» с 2018 года.
  • Под его руководством клуб из столицы Казахстана выиграл чемпионат и Суперкубок страны.
  • Во время карьеры игрока Григорчук играл за российский «Сатурн» (1996-1997), где провел 29 матчей и забил девять голов.

Источник: YouTube-канал «ТаТоТаке»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Астана Григорчук Роман
Комментарии (4)
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Давид59
1578469114
Парень метит в тренеры сборной наверное. Иначе эти игры в патриотизм не объяснить
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Hektor 84
1578470546
А он в курсе что Амкара уже не существует?
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paracetamol
1578484754
А его кто-то звал что-ли?
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FanatSerj
1578486881
Если бы был реально нужен и полезен, то ещё как бы поехал, вон Тимощуку и Ракицкому ничего не помешало работать в России.
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