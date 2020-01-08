Украинский тренер «Астаны» Григорчук: «Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно»

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал о предложениях от клубов РПЛ, а также объяснил, почему не смог бы сейчас возглавить российский клуб.
«Когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.
Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.
Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум пять, в том числе из «Амкара». Остальные я бы не хотел называть», – отметил Григорчук.
- Григорчук возглавляет «Астану» с 2018 года.
- Под его руководством клуб из столицы Казахстана выиграл чемпионат и Суперкубок страны.
- Во время карьеры игрока Григорчук играл за российский «Сатурн» (1996-1997), где провел 29 матчей и забил девять голов.
Источник: YouTube-канал «ТаТоТаке»