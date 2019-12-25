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    Украинский тренер «Астаны» Григорчук: «Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно»

    Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал о предложениях от клубов РПЛ, а также объяснил, почему не смог бы сейчас возглавить российский клуб.

    «Когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.

    Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.

    Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум пять, в том числе из «Амкара». Остальные я бы не хотел называть», – отметил Григорчук.

    • Григорчук возглавляет «Астану» с 2018 года.
    • Под его руководством клуб из столицы Казахстана выиграл чемпионат и Суперкубок страны.
    • Во время карьеры игрока Григорчук играл за российский «Сатурн» (1996-1997), где провел 29 матчей и забил девять голов.

    Источник: YouTube-канал «ТаТоТаке»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8993

      KLIM777 2 часа назад

      Из Амкара поступило предложение)) от пранкеров что ли))

      Да не надо ссать в штаны свои дырявые. Тимощук Толик норм двигается))

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