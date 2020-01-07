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  • Серия А. «Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на первое место

Серия А. «Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на первое место

7 января 2020, 00:45
5

В матче 18-го тура Серии А «Интер» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 3:1.

В составе неаполитанцев отличился Аркадиуш Милик, за миланскую команду забивали дважды Ромелу Лукаку и один раз Лаутаро Мартинес.

В других играх «Аталанта» разгромила «Парму» (5:0), а «Удинезе» минимально победил «Лечче» (1:0).

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Аталанта – Парма – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 11; 2:0 – Фройлер, 34; 3:0 – Госенс, 43; 4:0 – Иличич, 60; 5:0 – Иличич, 71.

Лечче – Удинезе – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – де Пауль, 88.

Наполи – Интер – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Лукаку, 14; 0:2 – Лукаку, 33; 1:2 – Милик, 39; 1:3 – Мартинес, 62.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Интер Аталанта Парма Лечче Удинезе
Комментарии (5)
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Павел Буре
1578347661
В какое же го ***о превратилась серия А!!я так и не понял там ВАР есть или нет?? кроме того я так и не увидел повтор момента когда наполи забивал, там офсайд был или нет!!! неужели все ради победы одной команды с турина опять!!!!!!
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Hektor 84
1578347889
Форца Интер
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Dizayner
1578468110
наполи красавцы вообще, поменяли шило на мыло, теперь сидят кукуют))
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