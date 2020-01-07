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Наполи - Интер

06.01.2020, Понедельник, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 18 тур Наполи - Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Наполи 4:1 Интер
18 тур
26 декабря, среда 22:30 Интер 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Наполи
9 тур
21 октября, суббота 21:45 Наполи 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:1 Наполи
15 тур
2 декабря, пятница 22:45 Наполи 3:0 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 21:45 Интер 2:0 Наполи
14 тур
30 ноября, понедельник 23:00 Наполи 2:1 Интер
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
19 января, вторник 22:45 Наполи 0:2 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Интер
7 тур
19 октября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Наполи 1:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:45 Интер 0:0 Наполи
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 4:2 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Интер
16 тур
9 декабря, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Интер
6 тур
1 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
25 января, среда 23:45 Наполи 2:0 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Интер
18 тур
6 января, четверг 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 22:45 Наполи 0:0
(4:5)п		 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 0:0 Интер
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
7 тур
6 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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