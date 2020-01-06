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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 06 января 2020
Наполи
06.01.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 3
Завершен
Интер
39'
А. Милик
14'
Р. Лукаку
33'
Р. Лукаку
62'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
84'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
82'
Желтая карточка
С. Сенси
62'
ГОЛ! 1:3!
Л. Мартинес
61'
Желтая карточка
Н. Барелла
ГОЛ! 1:2!
А. Милик
Пас отдал
Х. Кальехон
39'
33'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Брозович
29'
Желтая карточка
А. Кандрева
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
4
Хюсай
25
Аллан
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
4-1-3-2
1
Ханданович
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
де Врей
3
Бираги
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
15
Весино
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Интер
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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