Betting Insider: «Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова

«Фейеноорд» предложил «Локомотиву» взять в аренду форварда Федора Смолова.

Московский клуб ответил отказом по причине травмы Луки Джорджевича и медленным восстановлением Джефферсона Фарфана, сообщает Betting Insider.

Кроме того, «Локомотив» не получал обращений от «Эспаньола» по поводу Смолова.

Смолов играл за «Фейеноорд» в сезоне-2010/11. Форвард провел за голландский клуб 11 матчей, забив гол и отдав один ассист.

Нападающий «Локо» в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

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