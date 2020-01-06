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  • Betting Insider: «Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова

Betting Insider: «Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова

6 января 2020, 14:13
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«Фейеноорд» предложил «Локомотиву» взять в аренду форварда Федора Смолова.

Московский клуб ответил отказом по причине травмы Луки Джорджевича и медленным восстановлением Джефферсона Фарфана, сообщает Betting Insider.

Кроме того, «Локомотив» не получал обращений от «Эспаньола» по поводу Смолова.

  • Смолов играл за «Фейеноорд» в сезоне-2010/11. Форвард провел за голландский клуб 11 матчей, забив гол и отдав один ассист.
  • Нападающий «Локо» в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»


Источник: Betting Insider
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Фейеноорд Локомотив Эспаньол Смолов Федор
Комментарии (4)
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Hektor 84
1578312337
Та не уедет он. От внучки Ельцина)))
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Boeung777
1578315739
Любимый клуб Феди.
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Stavropolets
1578317118
Подарили Феде губозакоталку и сел на место. А зря
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Давид59
1578332593
Ну вот! А все хотят знать почему наши футболисты не играют в Европе. В данном случае - Сёмин гнобит парня.
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