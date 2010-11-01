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    Betting Insider: «Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова

    «Фейеноорд» предложил «Локомотиву» взять в аренду форварда Федора Смолова.

    Московский клуб ответил отказом по причине травмы Луки Джорджевича и медленным восстановлением Джефферсона Фарфана, сообщает Betting Insider.

    Кроме того, «Локомотив» не получал обращений от «Эспаньола» по поводу Смолова.

    • Смолов играл за «Фейеноорд» в сезоне-2010/11. Форвард провел за голландский клуб 11 матчей, забив гол и отдав один ассист.
    • Нападающий «Локо» в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах.

    Мещеряков – о Смолове в «Эспаньоле»: «А еще он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам»


    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1279

      Boeung777 16 минут назад

      Любимый клуб Феди.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +504

      Hektor 84 1 час назад

      Та не уедет он. От внучки Ельцина)))

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