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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» Анчелотти, «Вест Хэм» в первом матче Мойеса разгромил «Борнмут»

    «Вест Хэм» провел первый матч под руководством Дэвида Мойеса. Лондонцы дома разгромили «Борнмут».

    Карло Анчелотти впервые проиграл в качестве тренера «Эвертона». Ливерпульцы смогли забить только один гол на «Этихаде».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Манчестер Сити – Эвертон – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 51; 2:0 – Жезус, 58; 2:1 – Ришарлисон, 71.

    Вест Хэм – Борнмут – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Нобл, 17; 2:0 – Аллер, 25; 3:0 – Нобл, 35 (с пенальти); 4:0 – Андерсон, 66.

    Норвич – Кристал Пэлас – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кантвелл, 5; 1:1 – Уикхэм, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2020 22:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      elessar arnor 1 час назад

      видимо скоро попрощается Эдди Хау с Борнмутом

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