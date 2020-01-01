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  • АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» Анчелотти, «Вест Хэм» в первом матче Мойеса разгромил «Борнмут»

АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» Анчелотти, «Вест Хэм» в первом матче Мойеса разгромил «Борнмут»

1 января 2020, 22:18

«Вест Хэм» провел первый матч под руководством Дэвида Мойеса. Лондонцы дома разгромили «Борнмут».

Карло Анчелотти впервые проиграл в качестве тренера «Эвертона». Ливерпульцы смогли забить только один гол на «Этихаде».

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Манчестер Сити – Эвертон – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 51; 2:0 – Жезус, 58; 2:1 – Ришарлисон, 71.

Вест Хэм – Борнмут – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Нобл, 17; 2:0 – Аллер, 25; 3:0 – Нобл, 35 (с пенальти); 4:0 – Андерсон, 66.

Норвич – Кристал Пэлас – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кантвелл, 5; 1:1 – Уикхэм, 85.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Эвертон Норвич Сити Кристал Пэлас Вест Хэм Борнмут Анчелотти Карло
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