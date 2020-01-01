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Вест Хэм - Борнмут

01.01.2020, Среда, 20:30 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 21 тур Вест Хэм - Борнмут
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
28 сентября, суббота 17:00 Борнмут 2:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Борнмут 2:0 Вест Хэм
2 тур
18 августа, суббота 17:00 Вест Хэм 1:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
20 января, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Борнмут
20 тур
26 декабря, вторник 18:00 Борнмут 3:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
11 марта, суббота 18:00 Борнмут 3:2 Вест Хэм
2 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
12 января, вторник 22:45 Борнмут 1:3 Вест Хэм
3 тур
22 августа, суббота 17:00 Вест Хэм 3:4 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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