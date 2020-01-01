Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пайет – лидер 2010-2019 годов по созданным голевым моментам в топ-чемпионатах. Второй – Озил

Пайет – лидер 2010-2019 годов по созданным голевым моментам в топ-чемпионатах. Второй – Озил

1 января 2020, 21:30
1

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет в период с 2010 по 2019 год создал в рамках матчей топ-пять европейских чемпионатов 974 голевых момента. Француз лидирует по этому показателю.

На втором месте с 916 созданными моментами идет хавбек «Арсенала» Месут Озил. Замкнул тройку Эден Азар (830).

  • С 2015 по 2017 год Пайет выступал за «Вест Хэм».
  • За «Марсель» футболист выступает с 2017 года (до этого играл за него в 2013-2015 годах).
  • Трофеев Пайет в течение карьеры не брал.

Источник: Squawka Football
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига Марсель Арсенал Озил Месут Пайет Димитри
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEONFOL
1578054372
недооцененный гений, или можно придумать статистику где наши будут только сверху, например кто создал больше голевых моментов сидя в сизо
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+