Пайет – лидер 2010-2019 годов по созданным голевым моментам в топ-чемпионатах. Второй – Озил

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет в период с 2010 по 2019 год создал в рамках матчей топ-пять европейских чемпионатов 974 голевых момента. Француз лидирует по этому показателю.

На втором месте с 916 созданными моментами идет хавбек «Арсенала» Месут Озил. Замкнул тройку Эден Азар (830).