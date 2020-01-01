Пайет – лидер 2010-2019 годов по созданным голевым моментам в топ-чемпионатах. Второй – Озил

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет в период с 2010 по 2019 год создал в рамках матчей топ-пять европейских чемпионатов 974 голевых момента. Француз лидирует по этому показателю.
На втором месте с 916 созданными моментами идет хавбек «Арсенала» Месут Озил. Замкнул тройку Эден Азар (830).
- С 2015 по 2017 год Пайет выступал за «Вест Хэм».
- За «Марсель» футболист выступает с 2017 года (до этого играл за него в 2013-2015 годах).
- Трофеев Пайет в течение карьеры не брал.
Источник: Squawka Football