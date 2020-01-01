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АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону», «Лестер» в гостях всухую разгромил «Ньюкасл»

1 января 2020, 19:58

«Лестер» продолжает в АПЛ идти на втором месте. В очередном туре команда разгромила в гостях «Ньюкасл».

«Тоттенхэм» в другой встрече проиграл в Саутгемптоне. Единственный гол у хозяев забил форвард Дэнни Ингс.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ингс, 17.

Ньюкасл – Лестер – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Перес, 36; 0:2 – Мэддисон, 39; 0:3 – Чодури, 87.

Уотфорд – Вулверхэмптон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Деулофеу, 30; 2:0 – Дукуре, 49; 2:1 – Нету, 60.

Удаления: Кабаселе, 71 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Тоттенхэм Ньюкасл Лестер Уотфорд Вулверхэмптон
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