Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: Кононов не хочет в белорусские клубы, а ждет варианта в России

Журналист Егоров: Кононов не хочет в белорусские клубы, а ждет варианта в России

30 декабря 2019, 12:22
10

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не собирается работать в чемпионате Белоруссии.

«Олег Кононов не хочет в белорусские клубы. Ни в Брест, ни в минское «Динамо» – там тоже, уже осенью, был интерес. Тренер ждет более серьезного варианта – в России», – написал Егоров в телеграме.

«Динамо-Брест» – о назначении Кононова: «Очередная утка. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время»


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Спартак Динамо Мн Динамо-Брест Кононов Олег
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1577701313
А тут куда ??? Ахмат, Крылья, Оренбург??? В Топы его никто не позовет, да и смены там не планируются. Рубин и Динамо уже подписали тренеров.
Ответить
Бухбух
1577702138
Кононов в Беларусь не поедет. Денег много не дадут, да и в еврокубках играть не умеет. В России - только в ФНЛ.
Ответить
ramos6548
1577713031
все равно куда, главное что Цорн убрал его из Спартака
Ответить
vka1970
1577714854
С таким настроем Пиджак превратится в очередного Ждуна.
Ответить
erma
1577735818
Он еще совсем молодой, а сколько хороших профессий!. Подучится и обязательно найдет работу по призванию.
Ответить
Vizual
1577742469
Бывший все о бывшем знает )))
Ответить
NEONFOL
1577744487
бабло решает пиджак
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+