Журналист Егоров: Кононов не хочет в белорусские клубы, а ждет варианта в России

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не собирается работать в чемпионате Белоруссии.

«Олег Кононов не хочет в белорусские клубы. Ни в Брест, ни в минское «Динамо» – там тоже, уже осенью, был интерес. Тренер ждет более серьезного варианта – в России», – написал Егоров в телеграме.

Ранее стало известно о возможном назначении Олега Кононова в «Динамо-Брест».

в «Динамо-Брест». «Спартак» уволил Кононова осенью.

«Динамо-Брест» в прошедшем сезоне стал чемпионом Белоруссии и в следующем году сыграет в Лиге чемпионов.

«Динамо-Брест» – о назначении Кононова: «Очередная утка. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время»



