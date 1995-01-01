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    Журналист Егоров: Кононов не хочет в белорусские клубы, а ждет варианта в России

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не собирается работать в чемпионате Белоруссии.

    «Олег Кононов не хочет в белорусские клубы. Ни в Брест, ни в минское «Динамо» – там тоже, уже осенью, был интерес. Тренер ждет более серьезного варианта – в России», – написал Егоров в телеграме.

    «Динамо-Брест» – о назначении Кононова: «Очередная утка. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время»


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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