Кононов может возглавить чемпиона Белоруссии «Динамо-Брест»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может получить работу в Белоруссии. Специалист находился в Бресте, где договаривается о назначении в «Динамо».
«Белорусский футбол» пишет, что официально о приходе Кононова в стан действующих чемпионов страны могут объявить в ближайшее время.
- «Спартак» уволил Кононова осенью.
- Главное достижение тренера – победа с «Севастополем» в первой украинской лиге.
- «Динамо-Брест» в следующем году сыграет в Лиге чемпионов.
Источник: сообщество «Белорусский футбол» в VK
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