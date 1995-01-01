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    Кононов может возглавить чемпиона Белоруссии «Динамо-Брест»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может получить работу в Белоруссии. Специалист находился в Бресте, где договаривается о назначении в «Динамо».

    «Белорусский футбол» пишет, что официально о приходе Кононова в стан действующих чемпионов страны могут объявить в ближайшее время.

    • «Спартак» уволил Кононова осенью.
    • Главное достижение тренера – победа с «Севастополем» в первой украинской лиге.
    • «Динамо-Брест» в следующем году сыграет в Лиге чемпионов.

    Источник: сообщество «Белорусский футбол» в VK

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