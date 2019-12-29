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Кононов может возглавить чемпиона Белоруссии «Динамо-Брест»

29 декабря 2019, 13:07
6

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может получить работу в Белоруссии. Специалист находился в Бресте, где договаривается о назначении в «Динамо».

«Белорусский футбол» пишет, что официально о приходе Кононова в стан действующих чемпионов страны могут объявить в ближайшее время.

  • «Спартак» уволил Кононова осенью.
  • Главное достижение тренера – победа с «Севастополем» в первой украинской лиге.
  • «Динамо-Брест» в следующем году сыграет в Лиге чемпионов.

Источник: сообщество «Белорусский футбол» в VK

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Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Кононов Олег
Комментарии (6)
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Из Твери Леха
1577617658
Карьерный рост.
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bset
1577620308
А тренера-победителя куда денут?
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Антибиотик
1577620452
Ну, так в РПЛ уже никуда не берут.
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DOCTOR PENALTY
1577622951
Вот этот пиджачок по-размеру, даже подгонять ничего не надо.
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порт
1577628641
Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – заявили в пресс-службе.
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