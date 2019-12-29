Кононов может возглавить чемпиона Белоруссии «Динамо-Брест»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может получить работу в Белоруссии. Специалист находился в Бресте, где договаривается о назначении в «Динамо».

«Белорусский футбол» пишет, что официально о приходе Кононова в стан действующих чемпионов страны могут объявить в ближайшее время.