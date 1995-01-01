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    «Динамо-Брест» – о назначении Кононова: «Очередная утка. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время»

    В брестском «Динамо» прокомментировали информацию о возможном назначении бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова тренером белорусского клуба.

    «Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца.

    Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сообщили Tribuna.com в пресс-службе клуба.

    Источник: By.tribuna.com

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