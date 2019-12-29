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  • «Динамо-Брест» – о назначении Кононова: «Очередная утка. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время»

«Динамо-Брест» – о назначении Кононова: «Очередная утка. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время»

29 декабря 2019, 16:13
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В брестском «Динамо» прокомментировали информацию о возможном назначении бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова тренером белорусского клуба.

«Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца.

Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сообщили Tribuna.com в пресс-службе клуба.

Источник: By.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Спартак Кононов Олег
Комментарии (1)
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momwig_
1577688737
Уже и туда не берут?
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