«Милан» готов продать Чалханоглу. Турок интересен «Лестеру»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к уходу из клуба.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский клуб готов продать 25-летнего футболиста.
Предметный интерес к турецкому хавбеку проявляет «Лестер», однако сам игрок предпочитает вернуться в Бундеслигу.
- До перехода в «Милан» Чалханоглу выступал за «Карлсруэ», «Гамбург» и «Байер».
- В текущем сезоне он провел за «Милан» 16 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.