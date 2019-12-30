«Милан» готов продать Чалханоглу. Турок интересен «Лестеру»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к уходу из клуба.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский клуб готов продать 25-летнего футболиста.

Предметный интерес к турецкому хавбеку проявляет «Лестер», однако сам игрок предпочитает вернуться в Бундеслигу.