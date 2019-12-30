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  • «Милан» готов продать Чалханоглу. Турок интересен «Лестеру»

«Милан» готов продать Чалханоглу. Турок интересен «Лестеру»

30 декабря 2019, 09:15
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к уходу из клуба.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский клуб готов продать 25-летнего футболиста.

Предметный интерес к турецкому хавбеку проявляет «Лестер», однако сам игрок предпочитает вернуться в Бундеслигу.

  • До перехода в «Милан» Чалханоглу выступал за «Карлсруэ», «Гамбург» и «Байер».
  • В текущем сезоне он провел за «Милан» 16 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Лестер Милан Чалханоглу Хакан
Комментарии (1)
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Zigagurt
1577715023
Лестеру точно не нужен
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