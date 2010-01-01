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    «Милан» готов продать Чалханоглу. Турок интересен «Лестеру»

    Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к уходу из клуба.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский клуб готов продать 25-летнего футболиста.

    Предметный интерес к турецкому хавбеку проявляет «Лестер», однако сам игрок предпочитает вернуться в Бундеслигу.

    • До перехода в «Милан» Чалханоглу выступал за «Карлсруэ», «Гамбург» и «Байер».
    • В текущем сезоне он провел за «Милан» 16 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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