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    Дриусси в отпуске встретился с Неймаром

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в сторис инстаграма совместную фотографию с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

    Аргентинец встретился с бразильцем во время отпуска. Судя по подписи к снимку, их познакомил Леандро Паредес, который сейчас играет за «ПСЖ», а ранее выступал за «Зенит».

    • Дриусси в текущем сезоне сыграл 21 матч в составе «Зенита», забил один мяч и сделал один ассист.
    • Неймар за указанный период провел за «ПСЖ» 12 игр, отличился девятью голами и шестью результативными передачами.

    Источник: Инстаграм Себастьяна Дриусси

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