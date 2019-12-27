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Дриусси в отпуске встретился с Неймаром

27 декабря 2019, 01:23
9

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в сторис инстаграма совместную фотографию с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

Аргентинец встретился с бразильцем во время отпуска. Судя по подписи к снимку, их познакомил Леандро Паредес, который сейчас играет за «ПСЖ», а ранее выступал за «Зенит».

  • Дриусси в текущем сезоне сыграл 21 матч в составе «Зенита», забил один мяч и сделал один ассист.
  • Неймар за указанный период провел за «ПСЖ» 12 игр, отличился девятью голами и шестью результативными передачами.

Источник: Инстаграм Себастьяна Дриусси
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Неймар Дриусси Себастьян
Комментарии (9)
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neveldomha
1577423897
Фотография к ценнику.
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PNZ1985
1577424964
Неймарчик на массу ушел в рождественские)
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Kulimen
1577426799
Как мне не нравится Неймар, но джерси Айверсона зачетная.
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Иван Петров 1986
1577430321
А я то как ждал этой встречи. Теперь будет радостно жить дальше.
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ААМ
1577434226
И что из этого.
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raritet
1577439481
Эта информация была бы уместна если бы Дриусси забил на 5 голов больше чем бразилец, и сделал ассистов 10 , сыграв при этом меньше игр . А так получается , что аргентинец? Сколько ты не снимайся рядом с настоящими звездами, а уважения от этого не прибавится. Играть нужно , а не сниматься.
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Lenin26
1577439667
Какое то лицо у Неймара опухшее,как будто после пьянки.
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Plyash
1577449739
Вот так вот.Жди теперь Неймара в Зените,не иначе.
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Hektor 84
1577482538
Неймар подумал кто это?
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