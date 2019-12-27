Дриусси в отпуске встретился с Неймаром

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в сторис инстаграма совместную фотографию с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

Аргентинец встретился с бразильцем во время отпуска. Судя по подписи к снимку, их познакомил Леандро Паредес, который сейчас играет за «ПСЖ», а ранее выступал за «Зенит».