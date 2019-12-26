Месси: «Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и уже не сможешь остановиться»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил свой разговор о голах с нападающим Самуэлем Это'О, который состоялся в начале карьеры аргентинца.

«Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и дело пойдет. Уже не сможешь остановиться. И вот однажды в ворота залетел один мяч, и потом я начал забивать один за другим. До этого я получал много возможностей забить, но не реализовывал их», – сказал Месси.