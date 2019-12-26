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    Месси: «Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и уже не сможешь остановиться»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил свой разговор о голах с нападающим Самуэлем Это'О, который состоялся в начале карьеры аргентинца.

    «Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и дело пойдет. Уже не сможешь остановиться. И вот однажды в ворота залетел один мяч, и потом я начал забивать один за другим. До этого я получал много возможностей забить, но не реализовывал их», – сказал Месси.

    • 32-летний форвард всю карьеру провeл в «Барсе», сыграл 705 матчей и забил 618 голов.
    • Это'О выступал за каталонский клуб с 2004 по 2009 год.

    Источник: Marca

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    26.12.2019 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +793

      FENIX-SL 7 минут назад

      отменный нападающий
      до сих пор помню его прыть
      голевая машина!

      0
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      Рейтинг: +1542

      playsh 50 минут назад

      Молодец Самуэль,благословил самого Лео на подвиги.
      Дал,так сказать,путёвку в жизнь.

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