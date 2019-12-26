Месси: «Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и уже не сможешь остановиться»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил свой разговор о голах с нападающим Самуэлем Это'О, который состоялся в начале карьеры аргентинца.
«Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и дело пойдет. Уже не сможешь остановиться. И вот однажды в ворота залетел один мяч, и потом я начал забивать один за другим. До этого я получал много возможностей забить, но не реализовывал их», – сказал Месси.
- 32-летний форвард всю карьеру провeл в «Барсе», сыграл 705 матчей и забил 618 голов.
- Это'О выступал за каталонский клуб с 2004 по 2009 год.
Источник: Marca