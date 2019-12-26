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  • Месси: «Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и уже не сможешь остановиться»

Месси: «Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и уже не сможешь остановиться»

26 декабря 2019, 23:57
2

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил свой разговор о голах с нападающим Самуэлем Это'О, который состоялся в начале карьеры аргентинца.

«Это’О много раз говорил мне – забьешь первый гол, и дело пойдет. Уже не сможешь остановиться. И вот однажды в ворота залетел один мяч, и потом я начал забивать один за другим. До этого я получал много возможностей забить, но не реализовывал их», – сказал Месси.

  • 32-летний форвард всю карьеру провeл в «Барсе», сыграл 705 матчей и забил 618 голов.
  • Это'О выступал за каталонский клуб с 2004 по 2009 год.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Это'О Самуэль Месси Лионель
Комментарии (2)
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Plyash
1577394761
Молодец Самуэль,благословил самого Лео на подвиги. Дал,так сказать,путёвку в жизнь.
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OstavteLOKO_V_pokoe
1577403994
Это’О: Эй, Месси! Забьешь первый гол, и уже не сможешь остановиться. А остановишься - окажешься в Анжи...
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