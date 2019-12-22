«Бавария» сообщила, что Флик останется в клубе до конца сезона

«Бавария» в официальном заявлении подтвердила, что Ханс-Дитер Флик сохранит статус главного тренера клуба до конца сезона-2019/20.

Мюнхенский клуб не исключает, что продолжит сотрудничество со специалистом и в следующем сезоне, если «Бавария» закончит сезон достойно.

Ранее сообщалось, что на место главного тренера претендуют Арсен Венгер, Маурисио Покеттино и Унаи Эмери.