Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    «Бавария» сообщила, что Флик останется в клубе до конца сезона

    «Бавария» в официальном заявлении подтвердила, что Ханс-Дитер Флик сохранит статус главного тренера клуба до конца сезона-2019/20.

    Мюнхенский клуб не исключает, что продолжит сотрудничество со специалистом и в следующем сезоне, если «Бавария» закончит сезон достойно.

    Ранее сообщалось, что на место главного тренера претендуют Арсен Венгер, Маурисио Покеттино и Унаи Эмери.

    • В ноябре Ханс-Дитер Флик заменил уволенного из клуба Нико Ковача.
    • Оба специалиста в бытность футболистов выступали за «Баварию».
    • Сейчас клуб из Мюнхена идет на третьем месте.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      backhoserde 7 минут назад

      Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ---- https://blu.vn/amuro

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2602

      zatonn 46 минут назад

      Флик должен остаться тренером Баварии. Никакие топ-лузеры нам не нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      BlackMurder 1 час назад

      Щас Флик выведет Баварию на 1 место и пойдет в лч как надо, не надо делать из Баварии цирк ни покетино, ни эмери никого другого не надо

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74858
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru