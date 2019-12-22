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«Бавария» сообщила, что Флик останется в клубе до конца сезона

22 декабря 2019, 14:32
4

«Бавария» в официальном заявлении подтвердила, что Ханс-Дитер Флик сохранит статус главного тренера клуба до конца сезона-2019/20.

Мюнхенский клуб не исключает, что продолжит сотрудничество со специалистом и в следующем сезоне, если «Бавария» закончит сезон достойно.

Ранее сообщалось, что на место главного тренера претендуют Арсен Венгер, Маурисио Покеттино и Унаи Эмери.

  • В ноябре Ханс-Дитер Флик заменил уволенного из клуба Нико Ковача.
  • Оба специалиста в бытность футболистов выступали за «Баварию».
  • Сейчас клуб из Мюнхена идет на третьем месте.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Флик Ханс-Дитер
Комментарии (4)
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BlackMurder
1577016193
Щас Флик выведет Баварию на 1 место и пойдет в лч как надо, не надо делать из Баварии цирк ни покетино, ни эмери никого другого не надо
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zatonn
1577017713
Флик должен остаться тренером Баварии. Никакие топ-лузеры нам не нужны
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backhoserde
1577020023
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teodogat
1577023747
1 место в чемпионате занять будет тяжело, не из за Гладбаха, а из за Лейпцига с Дортмундом. Сейчас Бавария в непонятном состоянии, когда может выиграть у любого но и просрать любому тоже может
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