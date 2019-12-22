«Бавария» сообщила, что Флик останется в клубе до конца сезона

«Бавария» в официальном заявлении подтвердила, что Ханс-Дитер Флик сохранит статус главного тренера клуба до конца сезона-2019/20.
Мюнхенский клуб не исключает, что продолжит сотрудничество со специалистом и в следующем сезоне, если «Бавария» закончит сезон достойно.
Ранее сообщалось, что на место главного тренера претендуют Арсен Венгер, Маурисио Покеттино и Унаи Эмери.
- В ноябре Ханс-Дитер Флик заменил уволенного из клуба Нико Ковача.
- Оба специалиста в бытность футболистов выступали за «Баварию».
- Сейчас клуб из Мюнхена идет на третьем месте.
Источник: Официальный сайт «Баварии»