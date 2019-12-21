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  • Яровинский – о Чалове: «Если российского футболиста приглашают в АПЛ, то надо его собрать, упаковать и продать»

Яровинский – о Чалове: «Если российского футболиста приглашают в АПЛ, то надо его собрать, упаковать и продать»

21 декабря 2019, 22:32
7

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что ЦСКА нужно было продавать нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас» в минувшее трансферное окно.

«Я бы попытался уговорить продать Чалова. Когда приглашают российского футболиста в АПЛ, то надо человека собрать, упаковать и продать. Не знаю, почему Гинер отказался.

Но не нужно думать, почему в ЦСКА сидят люди глупее нас. Почему произошло – не знаю. Но причина какая-то была. Всегда футболистов ЦСКА продавал. Всегда находили слова для тренера. Нужно продавать футболиста в Англию – не так много у нас парней играют за рубежом», – сказал Яровинский в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Ранее Яровинский работал спортивным директором ЦСКА.
  • Летом ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».
  • Контракт форварда с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Кристал Пэлас Чалов Федор Яровинский Олег
Комментарии (7)
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sochi-2013
1576958645
" надо его собрать, упаковать и" .... заплатить, чтобы взяли!
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raritet
1576958679
Однозначно. Что-то тут Гинер перемудрил. Хотел наверное , как за Головина взять. Но это же не Головин.
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lipatov32
1576959397
Монако бедный, не знает куда деть этот самородок!Купили кусок Г. А думали футболиста хорошего! В итоге в жопе лиги1!
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Томик
1577029890
Покупают из Англии - надо завернуть и продать. И упаковали бы, если бы действительно покупали. А было как в том анекдоте: "Вон дед Матвей говорит, что ещё по два часа может! - Так и Вы говорите!" Рассказывали сказки, рассказывали, а Кристал Пэлас так денег и не предложил.
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Chernyi Lis
1577114033
он давно мечтает об этом..хоть где то поиграть за чертой страны...хреново у него все пойдет...как и у других..там профи нужны!!! у нас не видно близко даже из старших...все одно разово..но скоро должен появится по статистике..
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