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    Яровинский – о Чалове: «Если российского футболиста приглашают в АПЛ, то надо его собрать, упаковать и продать»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что ЦСКА нужно было продавать нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас» в минувшее трансферное окно.

    «Я бы попытался уговорить продать Чалова. Когда приглашают российского футболиста в АПЛ, то надо человека собрать, упаковать и продать. Не знаю, почему Гинер отказался.

    Но не нужно думать, почему в ЦСКА сидят люди глупее нас. Почему произошло – не знаю. Но причина какая-то была. Всегда футболистов ЦСКА продавал. Всегда находили слова для тренера. Нужно продавать футболиста в Англию – не так много у нас парней играют за рубежом», – сказал Яровинский в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Ранее Яровинский работал спортивным директором ЦСКА.
    • Летом ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».
    • Контракт форварда с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      lipatov32 19 минут назад

      Монако бедный, не знает куда деть этот самородок!Купили кусок Г. А думали футболиста хорошего! В итоге в жопе лиги1!

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      Рейтинг: +2212

      raritet 31 минуту назад

      Однозначно. Что-то тут Гинер перемудрил. Хотел наверное , как за Головина взять. Но это же не Головин.

      0
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      Рейтинг: +3990

      sochi-2013 32 минуты назад

      " надо его собрать, упаковать и" .... заплатить, чтобы взяли!

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