Яровинский – о Чалове: «Если российского футболиста приглашают в АПЛ, то надо его собрать, упаковать и продать»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что ЦСКА нужно было продавать нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас» в минувшее трансферное окно.

«Я бы попытался уговорить продать Чалова. Когда приглашают российского футболиста в АПЛ, то надо человека собрать, упаковать и продать. Не знаю, почему Гинер отказался.

Но не нужно думать, почему в ЦСКА сидят люди глупее нас. Почему произошло – не знаю. Но причина какая-то была. Всегда футболистов ЦСКА продавал. Всегда находили слова для тренера. Нужно продавать футболиста в Англию – не так много у нас парней играют за рубежом», – сказал Яровинский в эфире телеканала «Матч Премьер».