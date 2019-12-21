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  • Журналист Короткин: «Тедеско знает и знал, что до конца сезона придется работать с нынешним составом – без трансферов на вход»

Журналист Короткин: «Тедеско знает и знал, что до конца сезона придется работать с нынешним составом – без трансферов на вход»

21 декабря 2019, 15:10
11

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о трансферной политике «Спартака». Москвичи не планируют усиливаться зимой.

«С 85-процентной вероятностью могу утверждать, что трансферов на вход в «Спартаке» не будет. 15 процентов – бывает так, что хороший вариант сам сваливается с неба. Генерально, стратегически линия такая, и Доменико Тедеско об этом знает и знал при назначении, что до конца сезона придется работать с имеющимся составом. За исключением каких-то телодвижений на выход, но не на вход», – сказал Короткин.

  • Тедеско назначили осенью.
  • Немец принял команду девятой в РПЛ, сейчас она идет десятой.
  • Ранее Тедеско работал с «Шальке», занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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giluxa1963
1576930778
и удачно выведет команду в ФНЛ
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vka1970
1576931306
За результат отвечать тренеру, а коли он был в курсе, то и спрос с него. Так что трагедии не вижу.
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AHTUNGBOL
1576931404
С таким составом побороться за стыки вполне реально, поэтому и нет никаких усилений, хотят посмотреть на что Тед способен..
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piligrim1986
1576932731
фнл зовет
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Диктор
1576933600
Знал и пришел -молодец что еще сказать то ,мужик.
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derrik2000
1576937301
А бабло, оно и в Африке - БАБЛО. Потому и перешёл.
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DOCTOR PENALTY
1576941278
Это всё отговорки! Состав Спартака сейчас по потенциалу тянет на первую пятёрку 100%. Всё упирается в тренеров.
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paracetamol
1576963215
На выход, так на выход - сказал Тедеско. Зарплата капает, все лучше, чем безработным в Европе!
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Hektor 84
1576968760
А Короткие прям без спартака жить не может. Вот что нибудь о спартаке надо ляпнуть. Та и новости в его словах не увидел. Так ляпнул лишь бы ляпнуть.
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zigbert
1577103495
Откуда он все знает? Ведь если Спартаку удастся продать кого нибудь из игроков ,то можно будет кого то приобрести.
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