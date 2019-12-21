Журналист Короткин: «Тедеско знает и знал, что до конца сезона придется работать с нынешним составом – без трансферов на вход»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о трансферной политике «Спартака». Москвичи не планируют усиливаться зимой.

«С 85-процентной вероятностью могу утверждать, что трансферов на вход в «Спартаке» не будет. 15 процентов – бывает так, что хороший вариант сам сваливается с неба. Генерально, стратегически линия такая, и Доменико Тедеско об этом знает и знал при назначении, что до конца сезона придется работать с имеющимся составом. За исключением каких-то телодвижений на выход, но не на вход», – сказал Короткин.