Журналист Короткин: «Тедеско знает и знал, что до конца сезона придется работать с нынешним составом – без трансферов на вход»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о трансферной политике «Спартака». Москвичи не планируют усиливаться зимой.
«С 85-процентной вероятностью могу утверждать, что трансферов на вход в «Спартаке» не будет. 15 процентов – бывает так, что хороший вариант сам сваливается с неба. Генерально, стратегически линия такая, и Доменико Тедеско об этом знает и знал при назначении, что до конца сезона придется работать с имеющимся составом. За исключением каких-то телодвижений на выход, но не на вход», – сказал Короткин.
- Тедеско назначили осенью.
- Немец принял команду девятой в РПЛ, сейчас она идет десятой.
- Ранее Тедеско работал с «Шальке», занимал в Бундеслиге второе место.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.