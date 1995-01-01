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    Журналист Короткин: «Тедеско знает и знал, что до конца сезона придется работать с нынешним составом – без трансферов на вход»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о трансферной политике «Спартака». Москвичи не планируют усиливаться зимой.

    «С 85-процентной вероятностью могу утверждать, что трансферов на вход в «Спартаке» не будет. 15 процентов – бывает так, что хороший вариант сам сваливается с неба. Генерально, стратегически линия такая, и Доменико Тедеско об этом знает и знал при назначении, что до конца сезона придется работать с имеющимся составом. За исключением каких-то телодвижений на выход, но не на вход», – сказал Короткин.

    • Тедеско назначили осенью.
    • Немец принял команду девятой в РПЛ, сейчас она идет десятой.
    • Ранее Тедеско работал с «Шальке», занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9004

      Диктор 19 минут назад

      Знал и пришел -молодец что еще сказать то ,мужик.

      0
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      Рейтинг: +6393

      piligrim1986 34 минуты назад

      фнл зовет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2212

      raritet 52 минуты назад

      Да и состав нужно сказать чтобы плохой. Гайки чуть-чуть подзакрутить и все будет в порядке. Собственно, а у кого сейчас состав, о котором можно только помечтать. /// У Ман. Сити.

      0
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      Рейтинг: +981

      AHTUNGBOL 56 минут назад

      С таким составом побороться за стыки вполне реально, поэтому и нет никаких усилений, хотят посмотреть на что Тед способен..

      -3
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      Рейтинг: +10897

      vka1970 58 минут назад

      За результат отвечать тренеру, а коли он был в курсе, то и спрос с него.
      Так что трагедии не вижу.

      0
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      Рейтинг: +1642

      giluxa1963 1 час назад

      и удачно выведет команду в ФНЛ

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