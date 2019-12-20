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    Игнашевич выложил фото с Виллаш-Боашем. Тренер «Торпедо» находится на стажировке в «Марселе»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал в инстаграме совместное фото с коллегой из «Марселя» Андре Виллаш-Боашем.

    «Отличная неделя в Марселе. Спасибо, Андре Виллаш-Боаш», – подписал снимок российский специалист.

    Ранее Игнашевич анонсировал свою стажировку в «Марселе» во время зимней паузы в ФНЛ.

    Пригласил 40-летнего россиянина в провансальский клуб как раз Виллаш-Боаш.

    • Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
    • Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Виллаш-Боаш ранее работал в России – он с марта 2014-го по май 2016-го года тренировал «Зенит».

    text

    Публикация от text (@ignashevich4)

    Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича

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