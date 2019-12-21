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  • Игнашевич выложил фото с Виллаш-Боашем. Тренер «Торпедо» находится на стажировке в «Марселе»

Игнашевич выложил фото с Виллаш-Боашем. Тренер «Торпедо» находится на стажировке в «Марселе»

21 декабря 2019, 09:23
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал в инстаграме совместное фото с коллегой из «Марселя» Андре Виллаш-Боашем.

«Отличная неделя в Марселе. Спасибо, Андре Виллаш-Боаш», – подписал снимок российский специалист.

Ранее Игнашевич анонсировал свою стажировку в «Марселе» во время зимней паузы в ФНЛ.

Пригласил 40-летнего россиянина в провансальский клуб как раз Виллаш-Боаш.

  • Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
  • Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Виллаш-Боаш ранее работал в России – он с марта 2014-го по май 2016-го года тренировал «Зенит».

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Публикация от text (@ignashevich4)

Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича
Россия. ФНЛ Франция. Лига 1 Торпедо Марсель Виллаш-Боаш Андре Игнашевич Сергей
Комментарии (1)
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Красный май
1576916579
Надеюсь, Сергей не прокачал в Марселе скилл "нытьё".
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