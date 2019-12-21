Игнашевич выложил фото с Виллаш-Боашем. Тренер «Торпедо» находится на стажировке в «Марселе»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал в инстаграме совместное фото с коллегой из «Марселя» Андре Виллаш-Боашем.

«Отличная неделя в Марселе. Спасибо, Андре Виллаш-Боаш», – подписал снимок российский специалист.

Ранее Игнашевич анонсировал свою стажировку в «Марселе» во время зимней паузы в ФНЛ.

Пригласил 40-летнего россиянина в провансальский клуб как раз Виллаш-Боаш.

Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.

Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Виллаш-Боаш ранее работал в России – он с марта 2014-го по май 2016-го года тренировал «Зенит».