Игнашевич выложил фото с Виллаш-Боашем. Тренер «Торпедо» находится на стажировке в «Марселе»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал в инстаграме совместное фото с коллегой из «Марселя» Андре Виллаш-Боашем.
«Отличная неделя в Марселе. Спасибо, Андре Виллаш-Боаш», – подписал снимок российский специалист.
Ранее Игнашевич анонсировал свою стажировку в «Марселе» во время зимней паузы в ФНЛ.
Пригласил 40-летнего россиянина в провансальский клуб как раз Виллаш-Боаш.
- Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
- Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
- Виллаш-Боаш ранее работал в России – он с марта 2014-го по май 2016-го года тренировал «Зенит».
Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича