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  • Форвард киевского «Динамо» Жерсон сообщил о болезни и пошел в ночной клуб. Его выставят на трансфер

Форвард киевского «Динамо» Жерсон сообщил о болезни и пошел в ночной клуб. Его выставят на трансфер

19 декабря 2019, 13:55
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Киевское «Динамо» решило продать нападающего Жерсона Родригеса, сообщает Sportarena.com.

После матча с «Зарей» Жерсон пропустил обязательную тренировку, сказав клубному врачу, что заболел. Позднее люксембуржец опубликовал в сториз своего инстаграма пост из ночного клуба.

Врачи «Динамо» приехали домой к Жерсону, но футболиста там не оказалось. На следующий день игрок принес справку из лечебного учреждения в Киеве, по которой он действительно был нездоров.

После этого инцидента «Динамо» собирается выставить Жерсона на трансфер.

  • Форвард перешел в «Динамо» летом. В этом сезоне он провел восемь матчей в чемпионате Украины и забил два гола.

Источник: Sportarena
Украина. Премьер-лига Динамо К Родригес Жерсон
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Давид59
1576753038
Типичный Люксембуржец
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