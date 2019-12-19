Форвард киевского «Динамо» Жерсон сообщил о болезни и пошел в ночной клуб. Его выставят на трансфер

Киевское «Динамо» решило продать нападающего Жерсона Родригеса, сообщает Sportarena.com.

После матча с «Зарей» Жерсон пропустил обязательную тренировку, сказав клубному врачу, что заболел. Позднее люксембуржец опубликовал в сториз своего инстаграма пост из ночного клуба.

Врачи «Динамо» приехали домой к Жерсону, но футболиста там не оказалось. На следующий день игрок принес справку из лечебного учреждения в Киеве, по которой он действительно был нездоров.

После этого инцидента «Динамо» собирается выставить Жерсона на трансфер.