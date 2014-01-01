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    Форвард киевского «Динамо» Жерсон сообщил о болезни и пошел в ночной клуб. Его выставят на трансфер

    Киевское «Динамо» решило продать нападающего Жерсона Родригеса, сообщает Sportarena.com.

    После матча с «Зарей» Жерсон пропустил обязательную тренировку, сказав клубному врачу, что заболел. Позднее люксембуржец опубликовал в сториз своего инстаграма пост из ночного клуба.

    Врачи «Динамо» приехали домой к Жерсону, но футболиста там не оказалось. На следующий день игрок принес справку из лечебного учреждения в Киеве, по которой он действительно был нездоров.

    После этого инцидента «Динамо» собирается выставить Жерсона на трансфер.

    • Форвард перешел в «Динамо» летом. В этом сезоне он провел восемь матчей в чемпионате Украины и забил два гола.

    Источник: Sportarena

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