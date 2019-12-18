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    Божович: «Слухи о неустойке – неправда. Готов вытащить «Крылья» из сложной ситуации»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своих задачах на весеннюю часть РПЛ.

    «Заседание совета директоров будет в субботу. Там обсудим рабочие вопросы. Что касается моего будущего, все без изменений – продолжаю работу с командой. Мы встретились с руководством «Крыльев» в Москве. Обсуждали, каким я вижу будущее команды и ее результаты. Руководство ожидает, чтобы я брал ответственность на себя. Я к этому готов. Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации.

    Тренер всегда отвечает за результат. Если бы я думал, что виноват, на сто процентов ушел бы сам. Без вопросов. Но у нас новая команда, а так быстро ничего не построить, не поменять. Думаю, у этой команды все еще впереди. В «Крыльях» много молодых игроков, которые здорово проявили себя: Соболев, Зиньковский, Карпов, Чернов, Лысцов, Терехов. Уже этих фамилий достаточно. Надеюсь, в их успехах есть и моя заслуга.

    Видел слухи о неустойке, которая не по карману клубу, но это неправда. У меня контракт составлен по законам РФ: если клуб хочет уволить меня, то должен заплатить зарплату за три месяца. А если бы я сам уходил, то тоже должен был бы заплатить за три месяца. Но речь не о деньгах.

    Позиция, на которой мы находимся, – не наша. Заслуживаем большего по игре. Таблица очень плотная, и ситуация такая, что все может очень быстро поменяться. Поэтому я и хочу продолжить работу. Считаю, игроки доверяют мне и хотят со мной работать. Так что вопрос не в деньгах, а в спортивных принципах», – цитирует Божовича Sport24.

    • Команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.
    • Сообщалось, что клуб не смог договориться с черногорцем о сумме компенсации за расторжение контракта, поэтому он продолжит тренировать «Крылья».

    Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»

    Источник: Sport24

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