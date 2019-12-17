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Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»

17 декабря 2019, 21:46
9

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что не покинет занимаемый пост.

– Я остаюсь в «Крыльях».

– О неустойке речи не шло?

– Нет. Понимаю, что все смотрят в таблицу, где очень высокая плотность. Верю, что мы можем все исправить, и очень этого хочу.

В Самаре общаюсь с болельщиками и пока у меня не было моментов, когда бы мне говорили: «Миодраг, уходи». Если бы такое скандировали, ушел бы без вопросов. Знаю, что мне доверяют игроки. Хочу продолжить работу с ними.

  • Команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1576612237
Правильное решение самарского клуба. Ещё бы бандитов от Миодрага подвинули.
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BRO_football
1576613674
... пока клуб не вылетит в ФНЛ
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zigbert
1576682022
Вот и правильно.
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Decorhome
1576684573
Дали шанс
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