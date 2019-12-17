Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что не покинет занимаемый пост.
– Я остаюсь в «Крыльях».
– О неустойке речи не шло?
– Нет. Понимаю, что все смотрят в таблицу, где очень высокая плотность. Верю, что мы можем все исправить, и очень этого хочу.
В Самаре общаюсь с болельщиками и пока у меня не было моментов, когда бы мне говорили: «Миодраг, уходи». Если бы такое скандировали, ушел бы без вопросов. Знаю, что мне доверяют игроки. Хочу продолжить работу с ними.
- Команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова