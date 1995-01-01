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    Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что не покинет занимаемый пост.

    – Я остаюсь в «Крыльях».

    – О неустойке речи не шло?

    – Нет. Понимаю, что все смотрят в таблицу, где очень высокая плотность. Верю, что мы можем все исправить, и очень этого хочу.

    В Самаре общаюсь с болельщиками и пока у меня не было моментов, когда бы мне говорили: «Миодраг, уходи». Если бы такое скандировали, ушел бы без вопросов. Знаю, что мне доверяют игроки. Хочу продолжить работу с ними.

    • Команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5742

      BRO_football 19 минут назад

      ... пока клуб не вылетит в ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15161

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Правильное решение самарского клуба. Ещё бы бандитов от Миодрага подвинули.

      0
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      ...
      Рейтинг: +580

      kupryaev > DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Миодраг бы остался в полном одиночестве)

      0
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      ...
      Рейтинг: +15161

      DOCTOR PENALTY > kupryaev 28 минут назад

      Чё у вас там, всё так запущено? До сих пор чечены сидят?

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