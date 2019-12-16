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  • Широков: «Российские клубы уже 10 лет неконкурентоспособны в еврокубках»

Широков: «Российские клубы уже 10 лет неконкурентоспособны в еврокубках»

16 декабря 2019, 23:58
7

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что его не удивляет провал клубов РПЛ в еврокубковых турнирах.

«Мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать еврокубки. Это для кого-то открытие? Мы уже 10 лет неконкурентоспособны. Если мы выиграли в середине 10-х годов два еврокубка, это не значит, что мы конкурентоспособны стали. И до этого и после мы ничего не выигрывали.

Неудачный результат? Это никакая не закономерность, первый год только за 18 лет. Если бы это было из года в год, но этого нет. Да, может быть, игра не всех клубов радует, но никакой тенденции в этом я пока не вижу», – сказал Широков.

  • В текущем сезоне все российские клубы вылетели из еврокубков по итогам группового этапа.
  • «Зенит» и «Локомотив» выбыли из Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» – из Лиги Европы.
  • Все кроме южан заняли в своих квартетах последние места.

Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»

Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (7)
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panmon
1576532790
Ну как... Есть тенденция. Сейчас в клубах нет лидеров и все они в *опе (не топе) Раньше в каждом был игрок, который явно перетягивал игру на себя. Вокруг него все тренеры выстраивали свою игру. Сейчас для тех, кто не очень следит а футболом, - назвать основных игроков клубов будет сложно. А что Дзюба, что Миранчуки - свои клубы именно Тянуть не могут. Они просто лучшие среди плохих. И как мне кажется тренеры тут совершенно не при чем
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serppion
1576537091
Прошло ровно 10 лет как Ромка завершил карьеру футболиста...
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Дядя Серёжа
1576546152
Футболисты профессионалы вырастают из пацанов, как ни странно. Кто тренирует в СШ в вашем городе, если они ещё остались? (Краснодар не считать) И вообще играют ли в футбол в ваших дворах?
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Пельш 1
1576557600
Как раз то тренеры в не меньшей степени виноваты в положении "Раком" в еврокубках! Вот Семак к примеру, я ничего не имею против него, но одна тактическая схема на все матчи, что в РПЛ, что в Еврокубках и к ней все привыкли, Гончаренко одна схема. Плюс мотивация и профессионализм наши игроков, которые стремятся к 0. Плюс никакой конкуренции в командах(я имею в виду лимит и наших паспортистов). Ну и соответсвенно развитие детского футбола, которого к сожалению тоже нет. Вот и результат.
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Garrincha58
1576564477
первопричина это деньги они всегда портили людей,есть конечно исключения но таких увы мало и естественно лимит нет конкуренции ведь уже дураку понятно что движение вперёд это конкуренция а если нет соревновательного процесса то смысл куда то двигаться и стараться ведь только один футболист стремится к совершенству это Роналду но таких больше нет казалось бы он всё что можно уже выиграл добился и денег море но он в свои 34 хочет до сих пор быть лучшим,а где у нас такие казалось бы не дал вам бог таланта как у Месси так вы стремитесь стать Роналдами, но нет теже Миранчуки явно остановились в прогрессе и Кокорин да и Головин и Зобнин,а где сейчас Ташаев??? и у нас так везде и с каждым
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