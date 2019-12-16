Широков: «Российские клубы уже 10 лет неконкурентоспособны в еврокубках»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что его не удивляет провал клубов РПЛ в еврокубковых турнирах.

«Мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать еврокубки. Это для кого-то открытие? Мы уже 10 лет неконкурентоспособны. Если мы выиграли в середине 10-х годов два еврокубка, это не значит, что мы конкурентоспособны стали. И до этого и после мы ничего не выигрывали.

Неудачный результат? Это никакая не закономерность, первый год только за 18 лет. Если бы это было из года в год, но этого нет. Да, может быть, игра не всех клубов радует, но никакой тенденции в этом я пока не вижу», – сказал Широков.

В текущем сезоне все российские клубы вылетели из еврокубков по итогам группового этапа.

«Зенит» и «Локомотив» выбыли из Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» – из Лиги Европы.

Все кроме южан заняли в своих квартетах последние места.

Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»