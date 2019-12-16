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    Широков: «Российские клубы уже 10 лет неконкурентоспособны в еврокубках»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что его не удивляет провал клубов РПЛ в еврокубковых турнирах.

    «Мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать еврокубки. Это для кого-то открытие? Мы уже 10 лет неконкурентоспособны. Если мы выиграли в середине 10-х годов два еврокубка, это не значит, что мы конкурентоспособны стали. И до этого и после мы ничего не выигрывали.

    Неудачный результат? Это никакая не закономерность, первый год только за 18 лет. Если бы это было из года в год, но этого нет. Да, может быть, игра не всех клубов радует, но никакой тенденции в этом я пока не вижу», – сказал Широков.

    • В текущем сезоне все российские клубы вылетели из еврокубков по итогам группового этапа.
    • «Зенит» и «Локомотив» выбыли из Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» – из Лиги Европы.
    • Все кроме южан заняли в своих квартетах последние места.

    Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»

    Источник: «Спорт РБК»

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    16.12.2019 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2392

      panmon 31 минуту назад

      Ну как... Есть тенденция. Сейчас в клубах нет лидеров и все они в *опе (не топе)
      Раньше в каждом был игрок, который явно перетягивал игру на себя. Вокруг него все тренеры выстраивали свою игру.
      Сейчас для тех, кто не очень следит а футболом, - назвать основных игроков клубов будет сложно.
      А что Дзюба, что Миранчуки - свои клубы именно Тянуть не могут. Они просто лучшие среди плохих. И как мне кажется тренеры тут совершенно не при чем

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