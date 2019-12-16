Широков: «Российские клубы уже 10 лет неконкурентоспособны в еврокубках»

Ну как... Есть тенденция. Сейчас в клубах нет лидеров и все они в *опе (не топе)
Раньше в каждом был игрок, который явно перетягивал игру на себя. Вокруг него все тренеры выстраивали свою игру.
Сейчас для тех, кто не очень следит а футболом, - назвать основных игроков клубов будет сложно.
А что Дзюба, что Миранчуки - свои клубы именно Тянуть не могут. Они просто лучшие среди плохих. И как мне кажется тренеры тут совершенно не при чем
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что его не удивляет провал клубов РПЛ в еврокубковых турнирах.
«Мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать еврокубки. Это для кого-то открытие? Мы уже 10 лет неконкурентоспособны. Если мы выиграли в середине 10-х годов два еврокубка, это не значит, что мы конкурентоспособны стали. И до этого и после мы ничего не выигрывали.
Неудачный результат? Это никакая не закономерность, первый год только за 18 лет. Если бы это было из года в год, но этого нет. Да, может быть, игра не всех клубов радует, но никакой тенденции в этом я пока не вижу», – сказал Широков.
- В текущем сезоне все российские клубы вылетели из еврокубков по итогам группового этапа.
- «Зенит» и «Локомотив» выбыли из Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» – из Лиги Европы.
- Все кроме южан заняли в своих квартетах последние места.
Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»