Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов.

«У «Зенита» была ровная группа, где каждый отбирал очки у каждого. Все свелось к последнему матчу, где надо было набирать очки, но «Зенит» не смог этого сделать. Набранные очки – слабое утешение. 7 очков, ну и что? Люди по 10 набирают. Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы. Им что, тоже утешать себя этими мыслями?

У нас в чемпионате, может, и слабая конкуренция, но как бы конкуренция двинула «Зенит» вперед, если команда сама не играет с первой и до последней секунды?», – сказал Широков в эфире программы «Все на футбол».

«Зенит» завершил групповой этап с 7 очками, заняв четвертое место.

До последнего тура команда шла на втором месте.

Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»



