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    Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»

    Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов.

    «У «Зенита» была ровная группа, где каждый отбирал очки у каждого. Все свелось к последнему матчу, где надо было набирать очки, но «Зенит» не смог этого сделать. Набранные очки – слабое утешение. 7 очков, ну и что? Люди по 10 набирают. Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы. Им что, тоже утешать себя этими мыслями?

    У нас в чемпионате, может, и слабая конкуренция, но как бы конкуренция двинула «Зенит» вперед, если команда сама не играет с первой и до последней секунды?», – сказал Широков в эфире программы «Все на футбол».

    • «Зенит» завершил групповой этап с 7 очками, заняв четвертое место.
    • До последнего тура команда шла на втором месте.

    Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»


    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1188

      ААМ 5 минут назад

      Широков, пример про 12 очков и не выход из группы.

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      Рейтинг: +1207

      Давид59 1 час назад

      Рома наверное сам не понял, что сказал: "...но как бы конкуренция двинула «Зенит» вперед, если команда сама не играет с первой и до последней секунды..."

      0
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      Рейтинг: +13128

      bset 2 часа назад

      Пример с 12-ю очками в студию. Такое, конечно, возможно. Достаточно, чтобы каждое противостояние заканчивалось победой одних, а затем победой других. В итоге каждый с каждым набрал по 3 очка, в итоге у всех по 12 очков. При этом нужно по разнице мячей быть худшим со всеми клубами, вот тогда остаешься на 4-м месте в своей группе. Сами понимаете, какая вероятность такого и насколько ровной должна быть группа. Я такого примера не нашел. Роман Широков, видимо, такой пример знает. Хотя кажется, что просто языком трепит)

      0
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      Рейтинг: +2615

      TOMSON > bset 1 час назад

      2013 Наполи, Арсенал, Боруссия по 12 очков Наполи не вышел.
      97/98 ПСЖ с 12 не прошёл

      3
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      Рейтинг: +12

      Kopo6ok22 > bset 1 час назад

      Наполи сезон 13/14 и ПСЖ сезон 97/98. В обоих случаях по 12 очков команды набрали. Инфа доступна. Если не искал, то не болтай.

      2
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      Рейтинг: +11

      _Marqella_ > bset 1 час назад

      Наполи как то раз не вышли с 12 очками. У трёх команд было по 12 очков...года 4 назад это было.

      2
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      Рейтинг: +50

      Питерский князь > bset 1 час назад

      Вот теперь знаешь. Тебе ребята нос утерли.
      Да и мне тоже. Я, тоже не знал такого примера.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +11

      _Marqella_ > bset 1 час назад

      считаешь не верно,ещё нужно, что бы одна команда не набрала ни одного очка,вот тогда пазл складывается

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      Рейтинг: +13128

      bset > bset 27 минут назад

      Всем спасибо, что показали пример и поправили мои ошибки

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      Рейтинг: +384

      Nevsky_RU > bset 25 минут назад

      какая то мутная математика, как 12 то получается? 3 победы по 3 очка это .....(ВНИМАНИЕ!!!!)... 9 очков

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      Рейтинг: +1188

      ААМ > _Marqella_ 3 минуты назад

      Я тоже не знал.

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