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  • Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»

Широков: «Зенит» в Лиге чемпионов набрал 7 очков, и что? Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы»

16 декабря 2019, 16:22
17

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов.

«У «Зенита» была ровная группа, где каждый отбирал очки у каждого. Все свелось к последнему матчу, где надо было набирать очки, но «Зенит» не смог этого сделать. Набранные очки – слабое утешение. 7 очков, ну и что? Люди по 10 набирают. Иногда команды набирают по 12 очков и не выходят из группы. Им что, тоже утешать себя этими мыслями?

У нас в чемпионате, может, и слабая конкуренция, но как бы конкуренция двинула «Зенит» вперед, если команда сама не играет с первой и до последней секунды?», – сказал Широков в эфире программы «Все на футбол».

  • «Зенит» завершил групповой этап с 7 очками, заняв четвертое место.
  • До последнего тура команда шла на втором месте.

Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»


Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Широков Роман
Комментарии (17)
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bset
1576503987
Пример с 12-ю очками в студию. Такое, конечно, возможно. Достаточно, чтобы каждое противостояние заканчивалось победой одних, а затем победой других. В итоге каждый с каждым набрал по 3 очка, в итоге у всех по 12 очков. При этом нужно по разнице мячей быть худшим со всеми клубами, вот тогда остаешься на 4-м месте в своей группе. Сами понимаете, какая вероятность такого и насколько ровной должна быть группа. Я такого примера не нашел. Роман Широков, видимо, такой пример знает. Хотя кажется, что просто языком трепит)
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Давид59
1576506534
Рома наверное сам не понял, что сказал: "...но как бы конкуренция двинула «Зенит» вперед, если команда сама не играет с первой и до последней секунды..."
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ААМ
1576511152
Широков, пример про 12 очков и не выход из группы.
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erma
1576513837
"У нас в чемпионате, может, и слабая конкуренция, но как бы конкуренция двинула «Зенит» вперед, если команда сама не играет с первой и до последней секунды?" Рома прав, но это только часть правды. А вся правда состоит в том, что Зенит не умеет качественно играть в пас, играть под прессингом и целиком зависит от настроения своих форвардов.
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Garrincha58
1576515379
сейчас всё просто нет в команде креативных игроков умеющих отдать острый пас умеющих владеть дриблингом да и скоростных вообще нет один Азмун немного бегает а остальные пешком по полю хотят но для РПЛ это норма, а для ЛЧ увы нет и поэтому даже если бы у команды был топ тренер они всё равно бы так играли примитивно забросами и навесами
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CF4
1576527750
Широков когда футболистом был, за пределами поля больше ахинею нес чем что-то существенное. Сейчас, как эксперт на ТВ, в целом не плох. Но вот в этом высказывании, читается, что он не до конца искреннен. Всё таки за Зенит, как за своё, оправдывается.
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Bukmop
1576557387
В своём стиле
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