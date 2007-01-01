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    Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»

    Бывший игрок сборной России и «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Впервые истории, имея четыре команды в группах европейских турниров, мы занимаем последние места. Хорошо, что хоть «Краснодар» не четвертый. Спасибо ему за это. Три команды из четырех на последних местах в группе – это фиаско нашего футбола.

    «Локомотив» достойно выглядел в ЛЧ? Не понимаю этого. По игре – вообще никак, по результату – тоже. И это уже второй год подряд, а выводов нет. На «Зенит» хотя бы два-три матча было смотреть приятно.

    У «Краснодара» новая команда, но они выиграли три игры. ЦСКА – вообще провалился. Может, это и хорошо, что теперь в ЛЧ будет лишь две команды от России – нужно сделать шаг назад, чтобы потом – два шага вперед. Люди должны что-то поменять у себя в головах, уповать на то, что одна команда молодая, вторая неопытная, а у третьей сильные соперники, – это в пользу бедных. Пусть больше тренируются», – сказал Широков.

    • ЦСКА набрал в группе Лиги Европы 2 очка и занял последнее место.
    • На счету «Локомотива» в Лиге чемпионов 3 очка, команда на четвертой строчке в группе.
    • «Зенит» до последнего тура шел вторым в группе, но после поражения от «Бенфики» (0:3) опустился на последнюю позицию.

    Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1070

      alarm 15 минут назад

      днищенские хряки всех за собой потянули.

      0
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      Рейтинг: +22265

      gol_kak_sokol > alarm 41 секунду назад

      ))

      0
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      Рейтинг: +13035

      bset 28 минут назад

      Просто когда тебя берут на работу в РФС, надо работать, а не сидеть бездельничать 10 лет, просто получая зарплату из наших налогов. Вот большинству работать лень, кроме обещаний ничего сделано не было, скорее даже наоборот - всякие лимиты только расшатали экономику, повысили стоимость и зарплату россиян. А россияне играют хуже, чем футболисты балканский стран, которые при любой возможности уезжают в более сильный чемпионат. А нам зачем уезжать? Там надо работать, а тут паспорт достал и ты в основе. Зарплаты там ниже наших, а тут сел в Зените на скамейку и за сезон себе на спокойную пенсию заработал. А всяких Мудко только повышают, да награды за великолепные достижения дают. А достижений нет. Как 2008 год прошел, так мы планомерно начали опускаться на дно. И в России у нас типичный бизнес по-русски. Клубы ничего не показывают, а зарплаты выше европейских. Казалось бы, какой дурак будет вкладывать в клуб больше, чем получит в замен? А потом оказывается, что таких дураков вся страна, потому что на наши с вами налоги многие бюджетные команды содержатся. Вот когда футбол станет именно бизнесом, когда будут думать о том, чтобы заработать, а не о том, чтобы показать себя, какие мы, миллионы всем раздаем, вот тогда у нас что-то будет выходить. И либо наша лига станет сильнее и к высоким зарплатам вообще никаких вопросов не будет, либо у нас будут небольшие зарплаты, а все сильные игроки будут в Европу уезжать.

      2
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      Рейтинг: +1038

      Tsigan 29 минут назад

      Все правильно сказал. Народ, посмотрите мой комент от 29 августа время 21:26. Как в воду глядел. Посмотрите)

      0
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      Рейтинг: +454

      Rus9I 32 минуты назад

      Скажем просто, проект Мутко, провалился.

      Я помню когда он начинал петь, мы будем стабильно играть в Евро кубках ( Стабильно последние места )
      Наши молодые таланты будут играть в Европе ( из молодых только Головин на виду, и то, скажу мягко, не очень играет )
      К нам буду приезжать знаменитые игроки ( знаменитые уже уехали )

      0
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      Рейтинг: +15

      Питерский князь 41 минуту назад

      Зениту бы не помешал такой игрок как Широков, можно и плеймейкером, такого сделать.
      На нужен плеймейкер!
      И новый тренер.

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      Рейтинг: +10758

      vka1970 52 минуты назад

      Это не фиаско.Это прямой результат руководства нашей лиги во главе с газпромом.

      2
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      Рейтинг: +238

      kara-mba 1 час назад

      Даешь крытые стадионы! Для газпрома это фигня-вопрос. Может это поможет.

      0
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      Рейтинг: +897

      Серж 69 1 час назад

      Что фиаско,это и так всем понятно.Вместо наших футболистов мы на поле выйти не можем,остаётся только желать им успехов,попутно ругая их,и ведь есть,за что,но толку от этого нет,от нашего мнения их игра не зависит,да и не слушают они ничего.Игра,или её отсутствие зависит только от них самих,но они считают что нет,они не при делах,игра зависит только от бюджетов,благоволения футбольных богов,исполнителей,Егорова и прочего.Играют словно карлики,а зарплаты как у титанов,несоответствие огромное,пора бы это прекращать,но как?Пока есть только много вопросов,но нет главного-Футбола,который они должны проявлять.

      0
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      Рейтинг: +1348

      Decorhome 1 час назад

      Это реалии нашего футбола

      0
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      Рейтинг: +1154

      Давид59 1 час назад

      Российский футбол гниёт. Как рыба. Которая сами знаете откуда гнить начинает

      2
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      Рейтинг: +2190

      aaaaahhhh > Давид59 21 минуту назад

      у нас кажись вообще все сгнило

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