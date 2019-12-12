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  • Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»

Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»

12 декабря 2019, 14:18
23

Бывший игрок сборной России и «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Впервые истории, имея четыре команды в группах европейских турниров, мы занимаем последние места. Хорошо, что хоть «Краснодар» не четвертый. Спасибо ему за это. Три команды из четырех на последних местах в группе – это фиаско нашего футбола.

«Локомотив» достойно выглядел в ЛЧ? Не понимаю этого. По игре – вообще никак, по результату – тоже. И это уже второй год подряд, а выводов нет. На «Зенит» хотя бы два-три матча было смотреть приятно.

У «Краснодара» новая команда, но они выиграли три игры. ЦСКА – вообще провалился. Может, это и хорошо, что теперь в ЛЧ будет лишь две команды от России – нужно сделать шаг назад, чтобы потом – два шага вперед. Люди должны что-то поменять у себя в головах, уповать на то, что одна команда молодая, вторая неопытная, а у третьей сильные соперники, – это в пользу бедных. Пусть больше тренируются», – сказал Широков.

  • ЦСКА набрал в группе Лиги Европы 2 очка и занял последнее место.
  • На счету «Локомотива» в Лиге чемпионов 3 очка, команда на четвертой строчке в группе.
  • «Зенит» до последнего тура шел вторым в группе, но после поражения от «Бенфики» (0:3) опустился на последнюю позицию.

Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»


Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА Широков Роман
Комментарии (23)
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Давид59
1576150208
Российский футбол гниёт. Как рыба. Которая сами знаете откуда гнить начинает
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vka1970
1576151782
Это не фиаско.Это прямой результат руководства нашей лиги во главе с газпромом.
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Rus9I
1576152936
Скажем просто, проект Мутко, провалился. Я помню когда он начинал петь, мы будем стабильно играть в Евро кубках ( Стабильно последние места ) Наши молодые таланты будут играть в Европе ( из молодых только Головин на виду, и то, скажу мягко, не очень играет ) К нам буду приезжать знаменитые игроки ( знаменитые уже уехали )
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bset
1576153233
Просто когда тебя берут на работу в РФС, надо работать, а не сидеть бездельничать 10 лет, просто получая зарплату из наших налогов. Вот большинству работать лень, кроме обещаний ничего сделано не было, скорее даже наоборот - всякие лимиты только расшатали экономику, повысили стоимость и зарплату россиян. А россияне играют хуже, чем футболисты балканский стран, которые при любой возможности уезжают в более сильный чемпионат. А нам зачем уезжать? Там надо работать, а тут паспорт достал и ты в основе. Зарплаты там ниже наших, а тут сел в Зените на скамейку и за сезон себе на спокойную пенсию заработал. А всяких Мудко только повышают, да награды за великолепные достижения дают. А достижений нет. Как 2008 год прошел, так мы планомерно начали опускаться на дно. И в России у нас типичный бизнес по-русски. Клубы ничего не показывают, а зарплаты выше европейских. Казалось бы, какой дурак будет вкладывать в клуб больше, чем получит в замен? А потом оказывается, что таких дураков вся страна, потому что на наши с вами налоги многие бюджетные команды содержатся. Вот когда футбол станет именно бизнесом, когда будут думать о том, чтобы заработать, а не о том, чтобы показать себя, какие мы, миллионы всем раздаем, вот тогда у нас что-то будет выходить. И либо наша лига станет сильнее и к высоким зарплатам вообще никаких вопросов не будет, либо у нас будут небольшие зарплаты, а все сильные игроки будут в Европу уезжать.
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InterMilLano1908
1576155459
В сети появился список представителей российской, так называемой, «элиты»: членов правительства, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы с паспортами иностранных государств в кармане. Нет нужды говорить, что граждан «братской Венесуэлы» среди них нет ни одного, зато обладателей «вражеских» паспортов стран НАТО – хоть отбавляй. Погнали: Правительство: Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство (ВНЖ) Швейцарии Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии Члены Совета Федерации: Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании Борис Невзоров имеет гражданство Кипра Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет гражданство Израиля и гражданство Румынии Сергей Лисовский имеет гражданство Франции Депутаты Государственной Думы: Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции Григорий Аникеев имеет гражданство Испании Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии Вячеслав Фетисов имеет гражданство США Вячеслав Никонов имеет гражданство США Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании Александр Ремезков имеет грин-карту США Николай Борцов имеет гражданство Великобритании Правительство Москвы: Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов имеет гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов имеет гражданство Испании Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин имеет гражданство Великобритании Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв имеет грин-карту США Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев имеет гражданство Испании Префект ЮЗАО Москвы Олег Волков имеет гражданство Румынии Префект ЗАО Москвы Алексей Александров имеет гражданство Мальты Префект ЮВАО Москвы Андрей Цыбин имеет ПМЖ Болгарии Кремлевские идеологи и пропагандисты: Заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» имеет гражданство Великобритании ТВ ведущая Екатерина Андреева – имеет итальянское гражданство Телеведущий Владимир Соловьев имеет вид на жительство в Италии Ну, и разумеется не стоит забывать дорогих друзей и соратников Путина, большинство из которых, как небезызвестный Геннадий (Гангрена) Тимченко имеет паспорта сразу нескольких государств. Список не полный А иностранный агент всё равно ты
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erma
1576159770
"Мы же можем, мы ж Россея, Всем им голову свернуть! Но граблями вновь усеян наш большой футбольный путь.." Шаов
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erma
1576160197
Рома прав, это дно. Проблема в том, что в наших клубах есть какой-то системный кризис. Плохо, что все думают, что все дело в количестве бабла. На самом деле, каждому второму футбольному функционеру и футболисту нужно делать лоботомию и править мозги до полного исцеления.
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Пельш 1
1576163797
К чему стремились, то и получили. Играть то не кому, одни лентяи да пижоны с паспортом. Не было бы привязки к паспорту, может тогда бы и шевелились!
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paracetamol
1576165726
А 2 еще и квалификацию не осилили, позорники!
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житель СПб
1576185846
Сказал человек, сделавший немало для развала команды, в которой играл - я про Зенит.
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