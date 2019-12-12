Широков: «Три команды из четырех на последних местах в еврокубках – это фиаско нашего футбола»

Бывший игрок сборной России и «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Впервые истории, имея четыре команды в группах европейских турниров, мы занимаем последние места. Хорошо, что хоть «Краснодар» не четвертый. Спасибо ему за это. Три команды из четырех на последних местах в группе – это фиаско нашего футбола.

«Локомотив» достойно выглядел в ЛЧ? Не понимаю этого. По игре – вообще никак, по результату – тоже. И это уже второй год подряд, а выводов нет. На «Зенит» хотя бы два-три матча было смотреть приятно.

У «Краснодара» новая команда, но они выиграли три игры. ЦСКА – вообще провалился. Может, это и хорошо, что теперь в ЛЧ будет лишь две команды от России – нужно сделать шаг назад, чтобы потом – два шага вперед. Люди должны что-то поменять у себя в головах, уповать на то, что одна команда молодая, вторая неопытная, а у третьей сильные соперники, – это в пользу бедных. Пусть больше тренируются», – сказал Широков.

ЦСКА набрал в группе Лиги Европы 2 очка и занял последнее место.

На счету «Локомотива» в Лиге чемпионов 3 очка, команда на четвертой строчке в группе.

«Зенит» до последнего тура шел вторым в группе, но после поражения от «Бенфики» (0:3) опустился на последнюю позицию.

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