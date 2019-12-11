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  • Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»

Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»

11 декабря 2019, 17:25
44

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

«Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая «и» – фиаско. Благодаря «Лейпцигу» за восемь минут до конца игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы, а в результате, проиграв 0:3 и не забив «Бенфике» ни одного гола, оказались без европейских турниров – это, конечно же, очень печально.

Проиграть можно по-разному — в этом матче, к сожалению, кроме самоотверженной игры Вильмара Барриоса трудно вспомнить что-то положительное. Было всего три удара в сторону ворот, все их нанес Сердар Азмун, в створ был только один, но вратарь совершил хорошее спасение.

Это никак не утешает, потому что футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что при такой игре «Зениту» на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это особенно печально с учетом того, что команда демонстрировала хорошую игру в Лиге чемпионов, одержала две победы и набрала семь очков, мы помним, как мы выходили с шестью очками, а в этот раз с семью не вышли даже на третье место.

Конечно, тренерский штаб будет разбирать, почему так произошло. Первый тайм мы отыграли достаточно уверенно, сдерживая действия «Бенфики», но бросалось в глаза, что ряд футболистов не успевал, проигрывал и в движении, и в борьбе. А это все-таки Лига чемпионов, тут такие вещи не прощаются.

Гол, при котором три защитника оставили одного португальского нападающего не просто свободным – у него, по-моему, в радиусе десяти метров было трудно найти кого-то кроме вратаря Михаила Кержакова. В очередной раз неумение перестроить игру привело ко второму голу, а потом и к третьему. Это значит, что команде надо будет работать над тактическим многообразием, потому что когда все хорошо и она выигрывает, легко вести игру, а когда надо отыгрываться и переламывать себя – это требует особой работы», – сказал Медведев.

  • Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
  • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Зенит Бенфика Медведев Александр
Комментарии (44)
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ufos73
1576075292
Надо назначить Егорова главой европейских судей, тогда все норм станет, и игра наладится сразу!
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bset
1576076034
В первую очередь это фиаско руководства футбольного - за последние 10 лет только развалили, ничего нового не сделали, конкуренцию убили, кучу клубов обанкротили, баснословными зарплатами всю экономику футбольную нарушили. А тут и результат. Какой бы ни был Зенит богатым, без должной конкуренции мы все будем сосать стабильно. Я уж молчу про то, что игроки наши никуда не стремятся, потому что и тут нормально платят. А значит нет никакой мотивации расти и уезжать в Европу. Попали в зону комфорта и сидят, зарплату получают.
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РМЗ
1576076177
Вы просто предатели, изменники родины , вы специально разваливаете футбол . Вы унижаете Зенит , вы унижаете город Санкт Петербург . Вы своим вонючим зенитом показываете беспомощность России . От вашего зенита воняет договорными матчами , коррупцией , отмыванием денег . Что вы дали детям , что вы делаете для них . Кого вы воспитали ???? Черти вы все начиная с Миллера
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vladimir-7
1576077205
А.Медведев ничего не понял, сели в лужу всё руководство клуба со своим Газпромом и до сих пор не могут понять, что только в России проходит подкуп руководства РФС с его департаментом судейства и инспектирования. Матч Бенфики с Зенитом показал, что не можете вы выигрывать в честной борьбе, а только с дополнительной оплатой судейского корпуса, но в Европе у вас эта оплата никак не получается, поэтому и результат такой.
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rash1959
1576077382
Если "ходока" по полю считают "львом", то о каком европейском уровне может идти речь. Ходячее полено и есть полено. Вокруг этого бесонога с помпой и шумихой строят команду... Это путь в никуда. Ещё великий ИЛЬИЧ говорил: "Лучше меньше , да лучше."
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Lester84
1576077514
Впрочем, ничего нового! Шесть букв, вторая И - это пи*дец, а не фиаско!
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ROSTOV SUPER
1576077764
В зимнюю паузу не забудьте еще пару - тройку дорогостоящих олухов приобрести , добавить зарплаты имеющимся тунеядцам и заложить в газпромовский бюджет побольше на судей , ну и конечно же себя не ущемите в премиальных за первый круг в РПЛ и за семь набранных очков в группе ЛЧ !
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Владислав Vlad
1576078099
Вы не в лужу сели. Вы, как сказал ваш буратино - ОБОСРАЛИСЬ. У вас же как - обосрался буратино - обосрались все. Потому что вся ваши игра через буратину - бей-беги.
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BRO_football
1576079010
Сложновато Зениту играть без продажных судей. Это вам не РПЛ, где Егоров на всё закроет глаза. Тут вон даже игрока Зенита удалить могут и даже пенальти в их ворота назначить. В Лиге чемпионов нужно самим играть и побеждать, а не надеяться на другие клубы, чтобы кто-то там выиграл, а кто-то проиграл, чтобы Зенит вышел в плей-офф. Ну и заодно мы посмотрели чего стоит наш лучший бомбардир РПЛ. Ответ - ничего. Такой же деревянный и неповоротливый.
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Сильвербой
1576083083
Артемке накинуть бы надо зарплаты, заслужил своими выступлениями!!! Сочи рвал, Динамо рвал...
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