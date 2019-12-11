Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

«Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая «и» – фиаско. Благодаря «Лейпцигу» за восемь минут до конца игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы, а в результате, проиграв 0:3 и не забив «Бенфике» ни одного гола, оказались без европейских турниров – это, конечно же, очень печально.

Проиграть можно по-разному — в этом матче, к сожалению, кроме самоотверженной игры Вильмара Барриоса трудно вспомнить что-то положительное. Было всего три удара в сторону ворот, все их нанес Сердар Азмун, в створ был только один, но вратарь совершил хорошее спасение.

Это никак не утешает, потому что футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что при такой игре «Зениту» на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это особенно печально с учетом того, что команда демонстрировала хорошую игру в Лиге чемпионов, одержала две победы и набрала семь очков, мы помним, как мы выходили с шестью очками, а в этот раз с семью не вышли даже на третье место.

Конечно, тренерский штаб будет разбирать, почему так произошло. Первый тайм мы отыграли достаточно уверенно, сдерживая действия «Бенфики», но бросалось в глаза, что ряд футболистов не успевал, проигрывал и в движении, и в борьбе. А это все-таки Лига чемпионов, тут такие вещи не прощаются.

Гол, при котором три защитника оставили одного португальского нападающего не просто свободным – у него, по-моему, в радиусе десяти метров было трудно найти кого-то кроме вратаря Михаила Кержакова. В очередной раз неумение перестроить игру привело ко второму голу, а потом и к третьему. Это значит, что команде надо будет работать над тактическим многообразием, потому что когда все хорошо и она выигрывает, легко вести игру, а когда надо отыгрываться и переламывать себя – это требует особой работы», – сказал Медведев.

Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

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