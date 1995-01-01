Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

    «Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая «и» – фиаско. Благодаря «Лейпцигу» за восемь минут до конца игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы, а в результате, проиграв 0:3 и не забив «Бенфике» ни одного гола, оказались без европейских турниров – это, конечно же, очень печально.

    Проиграть можно по-разному — в этом матче, к сожалению, кроме самоотверженной игры Вильмара Барриоса трудно вспомнить что-то положительное. Было всего три удара в сторону ворот, все их нанес Сердар Азмун, в створ был только один, но вратарь совершил хорошее спасение.

    Это никак не утешает, потому что футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что при такой игре «Зениту» на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это особенно печально с учетом того, что команда демонстрировала хорошую игру в Лиге чемпионов, одержала две победы и набрала семь очков, мы помним, как мы выходили с шестью очками, а в этот раз с семью не вышли даже на третье место.

    Конечно, тренерский штаб будет разбирать, почему так произошло. Первый тайм мы отыграли достаточно уверенно, сдерживая действия «Бенфики», но бросалось в глаза, что ряд футболистов не успевал, проигрывал и в движении, и в борьбе. А это все-таки Лига чемпионов, тут такие вещи не прощаются.

    Гол, при котором три защитника оставили одного португальского нападающего не просто свободным – у него, по-моему, в радиусе десяти метров было трудно найти кого-то кроме вратаря Михаила Кержакова. В очередной раз неумение перестроить игру привело ко второму голу, а потом и к третьему. Это значит, что команде надо будет работать над тактическим многообразием, потому что когда все хорошо и она выигрывает, легко вести игру, а когда надо отыгрываться и переламывать себя – это требует особой работы», – сказал Медведев.

    • Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
    • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      mama1991 1 минуту назад

      У меня братья играли в проф футбол, я знаю что такое занести судьям...... в командах первой и вышке украины десять лет назад после зп была такая статья на судей. сдавали в месяц по 2000 т гривен с футболиста. и они там свистят е б а т ь колотить))))))) я видел такие игры, противно конечно.... в рашке все тоже самое, только цифры другие.... поэтому по гоголю, неча на зеркало пинять, кали рожа кривая.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9466

      silver29 1 минуту назад

      У вас же был лучший нападающий РПЛ и отборочного цикла, с самыми прямыми ногами, и отказывающийся идти куда его посылают, он как лев должен был порвать португалов и добыть зачетные очки, а он после матча сказал что в сортир отлучался на весь матч ((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37764

      ROSTOV SUPER 2 минуты назад

      В зимнюю паузу не забудьте еще пару - тройку дорогостоящих олухов приобрести , добавить зарплаты имеющимся тунеядцам и заложить в газпромовский бюджет побольше на судей , ну и конечно же себя не ущемите в премиальных за первый круг в РПЛ и за семь набранных очков в группе ЛЧ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4490

      Lester84 6 минут назад

      Впрочем, ничего нового! Шесть букв, вторая И - это пи*дец, а не фиаско!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Граф2019 8 минут назад

      разберайся голубок!свистеть не мешки ворочать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1264

      rash1959 9 минут назад

      Если "ходока" по полю считают "львом", то о каком европейском уровне может идти речь. Ходячее полено и есть полено. Вокруг этого бесонога с помпой и шумихой строят команду... Это путь в никуда. Ещё великий ИЛЬИЧ говорил: "Лучше меньше , да лучше."

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      Граф2019 > rash1959 1 минуту назад

      весь матч я за ним внимательно наблюдал, действительно " полено"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10907

      vladimir-7 11 минут назад

      А.Медведев ничего не понял, сели в лужу всё руководство клуба со своим
      Газпромом и до сих пор не могут понять, что только в России проходит
      подкуп руководства РФС с его департаментом судейства и инспектирования.
      Матч Бенфики с Зенитом показал, что не можете вы выигрывать в честной
      борьбе, а только с дополнительной оплатой судейского корпуса, но в
      Европе у вас эта оплата никак не получается, поэтому и результат такой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Freyk > vladimir-7 5 минут назад

      Видимо, в первый раз по вашей логике с «Бенфикой» все-таки смогли провезти заряженного судью, как и в матчах с «Лионом».)

      Ну и вдвойне смешно, когда все команды из РПЛ обосрались в Европе (ЦСКА в ЛЕ вообще «Ференцвароши» обыграть не может), но виноват всегда один «Зенит», который без судей играть не умеет.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +602

      Пельш 1 > Freyk 44 секунды назад

      Уберите лимит, снизьте зарплату этим убогим игрочушкам и тогда будет всё по другом, или пан или пропал, либо будем нормально играть, либо вообще усрёмся и не будет у нас футбола! одно из двух, третьего не дано!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      Lenin26 22 минуты назад

      Лично моё мнение поражение Зенита прямое следствие появление в старте Ерохина,Всё, что залетало в ворота шло с правого фланга, из за того что Ерохин вообще не отрабатывал в обороне,зачастую Караваев оставался один против двух или трёх игроков Бенфики,хотя все прекрасно понимали опасность Виниссиуса,и при этом же Ерохин не чего не мог сделать в атаке,ни пас отдать,ни даже элементарно мяч нормально принять и обработать.Самое главное,что такая ситуация не в отдельном этом матче,эта ситуация во всех матчах где играл Ерохин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +602

      Пельш 1 > Lenin26 4 минуты назад

      Дело не только в Ерохине, а дело в отпускном настроении футболёров! Что за игра с тремя ударами в створ ворот за 90 минут? Позор, а всему виной грёбаный лимит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1541

      РМЗ 29 минут назад

      Вы просто предатели, изменники родины , вы специально разваливаете футбол . Вы унижаете Зенит , вы унижаете город Санкт Петербург . Вы своим вонючим зенитом показываете беспомощность России . От вашего зенита воняет договорными матчами , коррупцией , отмыванием денег . Что вы дали детям , что вы делаете для них . Кого вы воспитали ???? Черти вы все начиная с Миллера

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12994

      bset 31 минуту назад

      В первую очередь это фиаско руководства футбольного - за последние 10 лет только развалили, ничего нового не сделали, конкуренцию убили, кучу клубов обанкротили, баснословными зарплатами всю экономику футбольную нарушили. А тут и результат. Какой бы ни был Зенит богатым, без должной конкуренции мы все будем сосать стабильно. Я уж молчу про то, что игроки наши никуда не стремятся, потому что и тут нормально платят. А значит нет никакой мотивации расти и уезжать в Европу. Попали в зону комфорта и сидят, зарплату получают.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22229

      gol_kak_sokol > bset 18 минут назад

      Нас и тут неплохо кормят))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74779
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru