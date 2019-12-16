Globo Esporte: «Фламенго» арендует форварда «Спартака» Рошу после клубного ЧМ

Нападающий «Спартака» Педро Роша перейдет во «Фламенго» на правах аренды после завершения клубного чемпионата мира, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Globo Esporte.

Москвичи хотели продать бразильца, но «Фламенго» сумел убедить их отдать Рошу в аренду на год. По истечении срока бразильский клуб будет иметь право на выкуп трансфера игрока примерно за 8 миллионов евро.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.

За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.

Агент: «Ведем переговоры об аренде Роши во «Фламенго»



