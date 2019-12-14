Агент: «Ведем переговоры об аренде Роши во «Фламенго»

«Крузейро» не станет выкупать форварда «Спартака» Педро Рошу. Срок аренды футболиста истекает 31 декабря, после чего бразилец должен вернуться в Россию. Однако у него есть вариант продолжения карьеры на родине.
«Мы ведeм переговоры об аренде Роши во «Фламенго», такой вариант есть. Будет ли это аренда с правом выкупа? На следующей неделе мы будем общаться на этот счeт», – сказал агент Роши Хэмилтон Бернард.
- Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
- За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
- В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»