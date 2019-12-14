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Агент: «Ведем переговоры об аренде Роши во «Фламенго»

14 декабря 2019, 16:48
5

«Крузейро» не станет выкупать форварда «Спартака» Педро Рошу. Срок аренды футболиста истекает 31 декабря, после чего бразилец должен вернуться в Россию. Однако у него есть вариант продолжения карьеры на родине.

«Мы ведeм переговоры об аренде Роши во «Фламенго», такой вариант есть. Будет ли это аренда с правом выкупа? На следующей неделе мы будем общаться на этот счeт», – сказал агент Роши Хэмилтон Бернард.

  • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
  • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
  • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Крузейро Роша Педро
Комментарии (5)
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бурминка
1576333040
С драной овцы хоть шерсти клок другими словами. Спасибо Измайлову.
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Fancyfall
1576368123
пусть продолжается аренда или выкупайте (кому по силам), у нас у него объективно не получилось
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Ушат Помоев
1576371476
Подделка!!!
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Диктор
1576386266
Возьмите его хоть кто нибудь
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Иван Петров 1986
1576408186
А кто его брал? Вот и возьмите с него бабки.
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