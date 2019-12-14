Агент: «Ведем переговоры об аренде Роши во «Фламенго»

«Крузейро» не станет выкупать форварда «Спартака» Педро Рошу. Срок аренды футболиста истекает 31 декабря, после чего бразилец должен вернуться в Россию. Однако у него есть вариант продолжения карьеры на родине.

«Мы ведeм переговоры об аренде Роши во «Фламенго», такой вариант есть. Будет ли это аренда с правом выкупа? На следующей неделе мы будем общаться на этот счeт», – сказал агент Роши Хэмилтон Бернард.