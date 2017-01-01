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    Агент: «Ведем переговоры об аренде Роши во «Фламенго»

    «Крузейро» не станет выкупать форварда «Спартака» Педро Рошу. Срок аренды футболиста истекает 31 декабря, после чего бразилец должен вернуться в Россию. Однако у него есть вариант продолжения карьеры на родине.

    «Мы ведeм переговоры об аренде Роши во «Фламенго», такой вариант есть. Будет ли это аренда с правом выкупа? На следующей неделе мы будем общаться на этот счeт», – сказал агент Роши Хэмилтон Бернард.

    • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
    • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      бурминка 1 час назад

      С драной овцы хоть шерсти клок другими словами.
      Спасибо Измайлову.

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