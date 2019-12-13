Globo Esporte: «Крузейро» не выкупит у «Спартака» Педро Рошу

Нападающий Педро Роша вернется в «Спартак», сообщает Globo Esporte.
По информации источника, «Крузейро» решил не выкупать у московского клуба контракт 25-летнего футболиста.
В связи с вылетом из высшего дивизиона у «Крузейро» нет денег на этот трансфер.
- Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
- За московскую команду Роша провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
- В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
- В составе клуба из Белу-Оризонти он сыграл 25 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.
Источник: Globo Esporte
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