Globo Esporte: «Крузейро» не выкупит у «Спартака» Педро Рошу

Нападающий Педро Роша вернется в «Спартак», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Крузейро» решил не выкупать у московского клуба контракт 25-летнего футболиста.

В связи с вылетом из высшего дивизиона у «Крузейро» нет денег на этот трансфер.