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Globo Esporte: «Крузейро» не выкупит у «Спартака» Педро Рошу

13 декабря 2019, 19:19
9

Нападающий Педро Роша вернется в «Спартак», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Крузейро» решил не выкупать у московского клуба контракт 25-летнего футболиста.

В связи с вылетом из высшего дивизиона у «Крузейро» нет денег на этот трансфер.

  • Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
  • За московскую команду Роша провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
  • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
  • В составе клуба из Белу-Оризонти он сыграл 25 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.

Источник: Globo Esporte

Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Крузейро Спартак Роша Педро
Комментарии (9)
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vka1970
1576258087
Бесполезная трата денег и времени.Это всё чем запомнится управление под великим руководством махинатора Измайлова.
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Smoking_dog
1576259693
Трансфер маркет,до покупки спартаком отценивал футболиста в 2,5 мульта.Спартак купил за 12,сейчас Роша стоит 3 ляма.Хороший бизнес однако!!!
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Владислав Vlad
1576270458
Можно его в Зенит продать за пятнашку)
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