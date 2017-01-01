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    Globo Esporte: «Крузейро» не выкупит у «Спартака» Педро Рошу

    Нападающий Педро Роша вернется в «Спартак», сообщает Globo Esporte.

    По информации источника, «Крузейро» решил не выкупать у московского клуба контракт 25-летнего футболиста.

    В связи с вылетом из высшего дивизиона у «Крузейро» нет денег на этот трансфер.

    • Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За московскую команду Роша провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
    • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
    • В составе клуба из Белу-Оризонти он сыграл 25 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.

    Источник: Globo Esporte

    Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1057

      alarm 11 минут назад

      ахаха! купили за 16 со всеми бонусами, а в итоге легенда тарасовки педроша осуществила успешный побег из тарасовки накануне позора с цска! в 20 раз дешевле, чем развели фердуна! позор хрякам!

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