Globo Esporte: «Фламенго» хочет арендовать у «Спартака» Педро Рошу

«Фламенго» заинтересован в подписании нападающего «Спартака» Педро Роши.

По информации Globo Esporte, действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал запрос об аренде 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» не будет выкупать бразильского форварда.