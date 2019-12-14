Globo Esporte: «Фламенго» хочет арендовать у «Спартака» Педро Рошу

«Фламенго» заинтересован в подписании нападающего «Спартака» Педро Роши.
По информации Globo Esporte, действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал запрос об аренде 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Крузейро» не будет выкупать бразильского форварда.
- Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
- За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
- В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
- В составе клуба из Белу-Оризонти Роша сыграл 25 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.
Источник: Globo Esporte
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