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  • Globo Esporte: «Фламенго» хочет арендовать у «Спартака» Педро Рошу

Globo Esporte: «Фламенго» хочет арендовать у «Спартака» Педро Рошу

14 декабря 2019, 00:19
10

«Фламенго» заинтересован в подписании нападающего «Спартака» Педро Роши.

По информации Globo Esporte, действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал запрос об аренде 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» не будет выкупать бразильского форварда.

  • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
  • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
  • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
  • В составе клуба из Белу-Оризонти Роша сыграл 25 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.

Источник: Globo Esporte

Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Спартак Роша Педро
Комментарии (10)
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Ушат Помоев
1576274165
Забирайте!!!
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Диктор
1576296643
Да хоть кому нибудь уже продайте его.
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бурминка
1576307984
Заверните, запакуйте, забирайте. Тчк...
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LOKOfanatik19
1576308034
Как радуются наверно Фаны Спартака, когда видят подобные новости. Быстрее хотят, что бы он ушел. И вообще, чтоб ушел)
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JTherry
1576337213
во Фламенго места еще есть? Ананидзе просится к вам в аренду, не хуже Роши, честное слово))
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vitvik
1576344256
Не прижился футболист. Желательно расстаться с клубом.
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