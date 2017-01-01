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    Globo Esporte: «Фламенго» хочет арендовать у «Спартака» Педро Рошу

    «Фламенго» заинтересован в подписании нападающего «Спартака» Педро Роши.

    По информации Globo Esporte, действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал запрос об аренде 25-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что «Крузейро» не будет выкупать бразильского форварда.

    • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
    • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
    • В составе клуба из Белу-Оризонти Роша сыграл 25 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.

    Источник: Globo Esporte

    Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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