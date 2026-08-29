Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже

Олег Еремин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, высказался об удалении игрока в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

– Согласны ли вы с удалением Игоря?

– Я бы, честно говоря, послушал экспертов на этот счет. С момента нарушения правил нападающим до отмашки был временной лаг, почему арбитр раньше не свистнул? Мне кажется, что в этом эпизоде принцип «жди и смотри» не совсем уместен. Эпизод был заигран, свистеть можно было раньше. Нападающий цепляется, падает и висит на Игоре.

Это не снимает ответственности за то, что сделал Игорь, но насколько эта отмашка была серьезна? Там рука пошла в область груди, насколько это был серьезный удар? Судейские трактовки бывают разные, за ними не всегда успеваешь следить. Конечно, хотелось бы послушать специалистов на этот счет.

– Можно было ограничиться желтой карточкой, которую арбитр показал изначально?

– Думаю, да. По степени серьезности – абсолютно так. Можно было дать две желтые карточки – одному и другому, и все.