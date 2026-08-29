Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже

29 августа, 19:21
8

Олег Еремин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, высказался об удалении игрока в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Дивеев получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

– Согласны ли вы с удалением Игоря?

– Я бы, честно говоря, послушал экспертов на этот счет. С момента нарушения правил нападающим до отмашки был временной лаг, почему арбитр раньше не свистнул? Мне кажется, что в этом эпизоде принцип «жди и смотри» не совсем уместен. Эпизод был заигран, свистеть можно было раньше. Нападающий цепляется, падает и висит на Игоре.

Это не снимает ответственности за то, что сделал Игорь, но насколько эта отмашка была серьезна? Там рука пошла в область груди, насколько это был серьезный удар? Судейские трактовки бывают разные, за ними не всегда успеваешь следить. Конечно, хотелось бы послушать специалистов на этот счет.

– Можно было ограничиться желтой карточкой, которую арбитр показал изначально?

– Думаю, да. По степени серьезности – абсолютно так. Можно было дать две желтые карточки – одному и другому, и все.

Еще по теме:
В «Спартаке» отреагировали на обидные слова Дивеева 5
Семак определил, в каком матче Вендел может вернуться в заявку «Зенита» 4
Казанский выбрал клубы АПЛ для российских футболистов 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Дивеев Игорь
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1788021646
Видать этот агент дружбан физрука. Видно же,что Дивеев в каждом матче привозил голы в ворота Зенита , а сегодня подвел команду.Хорошо, что судьи спасли Зенит и это не один судья - а групповая организацию злоумышленников. Но это не будет продолжаться вечно.
Ответить
ySS
1788025853
Не отмашка, а вполне удар ладонью в грудь. Единственное, судья должен был желтую пострадавшему дать.
Ответить
Strige
1788026924
Рафик не виноват!!! )))
Ответить
Foxitkuban
1788031833
"рука пошла в область груди, насколько это был серьезный удар?" - какая разница, насколько серьёзным был удар, если это умышленный удар? Это что, бокс? Тогда давайте и удар Зидана в грудь Матерацци отменять и переигрывать финал (😂). Там же тоже не было убийства.
Ответить
paracetamol
1788031838
Свистуну надо просто смотреть внимательно и фиксировать нарушение, а оно было до удара. А не можешь судить, получай сам желтый билет в любительские лиги. Тудротов суди!
Ответить
Главные новости
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
2
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+