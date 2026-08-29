Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

Единственный гол динамовцы забили во втором тайме с пенальти.

«Локомотив» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.

Впереди у «Локо» матч с «Балтикой» (6 сентября).

– Мы провели качественный матч по самоотдаче, подходам, старались во втором тайме нагнетать, прессинговать, глубоко не закрываться. Язык не повернется ребят в чем‑то упрекнуть. Понятно, что результата нет, он отрицательный, но мы поблагодарили футболистов. Сказали, что нужно находить в себе силу и волю, чтобы все исправлять.

– Есть ли напряжение в раздевалке? Как вы его снимаете?

– Справляемся все вместе. После игры нужно сделать паузу, чтобы лишнего не наговорить на эмоциях, в том числе самому себе. Ребятам лично пожал руки. Видно было, что на поле цельная команда, которая билась и боролась, несмотря на кадровую ситуацию.