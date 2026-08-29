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  • Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»

Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»

29 августа, 23:21
2

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

  • Единственный гол динамовцы забили во втором тайме с пенальти.
  • «Локомотив» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.
  • Впереди у «Локо» матч с «Балтикой» (6 сентября).

– Мы провели качественный матч по самоотдаче, подходам, старались во втором тайме нагнетать, прессинговать, глубоко не закрываться. Язык не повернется ребят в чем‑то упрекнуть. Понятно, что результата нет, он отрицательный, но мы поблагодарили футболистов. Сказали, что нужно находить в себе силу и волю, чтобы все исправлять.

– Есть ли напряжение в раздевалке? Как вы его снимаете?

– Справляемся все вместе. После игры нужно сделать паузу, чтобы лишнего не наговорить на эмоциях, в том числе самому себе. Ребятам лично пожал руки. Видно было, что на поле цельная команда, которая билась и боролась, несмотря на кадровую ситуацию.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (2)
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andrei-sarap-yandex
1788037203
надо сходить в баню с ГЛУШАКОВым снять напряжение
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АКС-74У
1788091190
Проиграли, поблагодарили, будем продолжать в том жк духе
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