Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить за Себастьяна 25 миллионов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»

Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, поделился новыми подробностями о возможном переходе аргентинца в «Интер» Майами.
Ранее сообщалось, что американский клуб готов заплатить 30 миллионов долларов за Дриусси и Матиаса Краневиттера.
«Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста.
Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Рохера Мартинеса. У петербуржцев есть время до 19 декабря», – сказал агент.
- Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.
Источник: «Р-Спорт»