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    Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить за Себастьяна 25 миллионов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»

    Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, поделился новыми подробностями о возможном переходе аргентинца в «Интер» Майами.

    Ранее сообщалось, что американский клуб готов заплатить 30 миллионов долларов за Дриусси и Матиаса Краневиттера.

    «Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста.

    Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Рохера Мартинеса. У петербуржцев есть время до 19 декабря», – сказал агент.

    • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4596

      paracetamol 39 минут назад

      Только с Краном вместе.

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      Рейтинг: +36117

      portero > paracetamol 26 минут назад

      А сколько за кран тогда, за него вернуть хотя бы то что платили.

      0
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      Рейтинг: +1222

      Lenin26 42 минуты назад

      Неплохое предложение,на этой позиции и так перебор Малком,Кокорин,Мак,Сутормин,Шатов и примерно от 3 игроков надо избавиться.Но очень жалко его отдавать(

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      Рейтинг: +145

      GuberDV > Lenin26 37 минут назад

      Марком ещё неизвестно выйдет или нет, и в каком состоянии. То же самое про Кокорина. Мак и Шатов - не то однозначно. Сутормин ещё куда ни шло. Дриусси реально энерджайзер, возит оборону соперников. Лучше от других избавиться, только их никто не хочет))) А ещё считай половина Сочи вернётся похоже по итогам сезона, и Ригони может из аренды вернуться. Короч жыра нельзя продавать, лучше оптом сдать неликвид

      0
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      Рейтинг: +43

      Питерский князь 48 минут назад

      Б.ля, блондинка Бекхсом(англоч.мо), совсем о.х.у.ел?
      За дриусси, не меньше, чем 40!!!!!

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