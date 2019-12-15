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  • Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить за Себастьяна 25 миллионов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»

Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить за Себастьяна 25 миллионов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»

15 декабря 2019, 22:34
24

Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, поделился новыми подробностями о возможном переходе аргентинца в «Интер» Майами.

Ранее сообщалось, что американский клуб готов заплатить 30 миллионов долларов за Дриусси и Матиаса Краневиттера.

«Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста.

Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Рохера Мартинеса. У петербуржцев есть время до 19 декабря», – сказал агент.

  • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Зенит Интер Майами Бекхэм Дэвид Дриусси Себастьян
Комментарии (24)
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Lenin26
1576439318
Неплохое предложение,на этой позиции и так перебор Малком,Кокорин,Мак,Сутормин,Шатов и примерно от 3 игроков надо избавиться.Но очень жалко его отдавать(
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paracetamol
1576439529
Только с Краном вместе.
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DOCTOR PENALTY
1576447491
Срочно продать по акции.
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Bukmop
1576455288
Надо расстаться. За такие деньги можно приобрести неплохого игрока
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smirnovaleksan
1576458994
Я мнoгo рaбoтaл за кoмпьютeрoм, пoкa нe пocaдил полнoстью зрeние. Врaчи cкaзали либo oчки, либо oпeрация и я начал иcкать альтeрнативу, вeдь таких, как я многo. Cпустя кaкoе-тo время я нашeл cрeдcтвo котoрoе рeальнo cпаслo мeня и тeперь мнe не нужны oчки или другoе лeчение. Coвeтую всeм oзнaкомитьcя кто жeлaет вoccтaновить или coхрaнить зрeние ведь этo важнo! ------- https://bitu.ir/qRxNRy
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RotBerg
1576460762
Себе надо остаться! Надо отметить чемпионство Зенита в год вылета спартака в ФНЛ)))
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SPbZenit12
1576476940
Отвалите с такими кончеными предложениями! Он стоит дороже.
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Сергей Александрович
1576479705
Дэвид возьми лучше меня в Майями!)
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Путник 13
1576480127
Надо продавать обоих..пока берут за нормальные деньги.
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Retiremen_VMF
1576508266
У зенита есть не только время но и деньги. Так что здесь играют абсолютно другие принципы...
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