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  • Агент Дриусси и Краневиттера подтвердил, что «Интер» Майами сделал предложение «Зениту» по игрокам

Агент Дриусси и Краневиттера подтвердил, что «Интер» Майами сделал предложение «Зениту» по игрокам

14 декабря 2019, 18:24
12

Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы футболистов «Зенита» Себастьяна Дриусси и Матиаса Краневиттера, подтвердил, что петербургский клуб получил предложение от «Интера» Майами по аргентинцам.

Ранее сообщалось, что американцы предложили за обоих игроков 30 миллионов долларов.

«Зенит» получил предложение от «Интера», но они не хотят их продавать», — сказал агент.

  • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
  • Краневиттера петербуржцы купили у «Атлетико» за 8 миллионов.
  • Владелец «Интера» Майами – Дэвид Бекхэм.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Интер Майами Краневиттер Матиас Дриусси Себастьян
Комментарии (12)
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Mariner
1576337882
Блин, если не утка, то продавать надо вчера!
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Миша13
1576338428
Быстрей продавать пока покупают за хорошие деньги.
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SPbZenit12
1576338456
А мнение Дриусси какое? Что значит ОНИ не хотят продавать?
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Nevsky_RU
1576339418
В смысле не хотят продавать. На Крана Семак явно не насчитывает. Дриусси хоть и молодой и типа перспективный, особого прогресса не наблюдается, плюс будут Кокорин и Малком. Идеальный вариант вообще для всех. Если только сами арги не заблочат запросами по личным контрактам.
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VVM1964
1576343538
" Денег как у дурака махорки " - вот и не хотят продавать .
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ilichkadr
1576346714
Краневиттера отдать вполне реально, поскольку, ка не крути, он изначально не вписался в команду. Ну, а Себа очень полезный игрок, но он не годится в подмастерье. Семаку надо его поставить на острие атаки и результат будет однозначно.
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Hektor 84
1576351298
В сочи можно и за пятьдесят
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Garrincha58
1576353431
срочно надо продавать оба средние игроки
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Вальдемар IV
1576373837
интер баку, интер майами, интер черкесск
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paracetamol
1576397466
Надо поторговаться и надбавить еще пятак.
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