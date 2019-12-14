Агент Дриусси и Краневиттера подтвердил, что «Интер» Майами сделал предложение «Зениту» по игрокам

Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы футболистов «Зенита» Себастьяна Дриусси и Матиаса Краневиттера, подтвердил, что петербургский клуб получил предложение от «Интера» Майами по аргентинцам.

Ранее сообщалось, что американцы предложили за обоих игроков 30 миллионов долларов.

«Зенит» получил предложение от «Интера», но они не хотят их продавать», — сказал агент.