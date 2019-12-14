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    Агент Дриусси и Краневиттера подтвердил, что «Интер» Майами сделал предложение «Зениту» по игрокам

    Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы футболистов «Зенита» Себастьяна Дриусси и Матиаса Краневиттера, подтвердил, что петербургский клуб получил предложение от «Интера» Майами по аргентинцам.

    Ранее сообщалось, что американцы предложили за обоих игроков 30 миллионов долларов.

    «Зенит» получил предложение от «Интера», но они не хотят их продавать», — сказал агент.

    • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
    • Краневиттера петербуржцы купили у «Атлетико» за 8 миллионов.
    • Владелец «Интера» Майами – Дэвид Бекхэм.

    Источник: Sport24

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