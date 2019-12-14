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  • Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера

Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера

14 декабря 2019, 01:34
29

«Интер» Майами хочет купить двух игроков «Зенита», сообщает газета Miami Herald.

По информации источника, американский клуб заинтересован в приобретении полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.

За двух аргентинцев «Интер» Майами готов заплатить 30 миллионов долларов.

  • 23-летний Дриусси в текущем сезоне сыграл 21 матч в составе «Зенита», забил один гол и сделал один ассист.
  • В активе 26-летнего Краневиттера за указанный период четыре игры без результативных действий.

Источник: Miami Herald

Ежедневная американская газета. Издается в Майами с 1903 года. Обладатель 22 Пулитцеровский премий.Аудитория в Facebook - более 340 тысяч человек, в Twitter - свыше 450 тысяч.

Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Зенит Краневиттер Матиас Дриусси Себастьян
Комментарии (29)
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ArReal
1576291939
Недалекое руководство закупило в свое время пачку молодых аргентинцев-(бразильцев же было нельзя - они черные),решили счас вырастим новых Месси и Аймаров)))И обосрались как всегда))В итоге наплевали на взгляды болельщиков - купили Малькома - то ли инвалида, то ли забившего после 2 матчей на такое явления как РФПЛ)
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tushkanlz
1576293980
За такое "бабло" надо продавать. Дриусси немного жаль, но он толстеть начал.., а с Краневиттером можно ещё кого-нибудь "в придачу"...А на вырученные средства устроить маленький "сабантуй" с женщинами с низкой социальной ответственностью..,позвать Кокорина с Мамаевым , "паков" погонять..Новый Год всё-таки...))))
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Bukmop
1576294396
Надо с ними расставаться
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VVM1964
1576304666
Может у нас еще Педро Рошу заберут )))
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mihail200606
1576306302
Сдавать надо быстрее
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бурминка
1576308231
С учётом ужесточающегося лимита и тем бабкам за которые их брали, надо отпускать пока не передумали.
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SPbZenit12
1576310726
Ага, конечно. Краневиттера берите, а за Дриусси придется раскошелиться.
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Gek Dement
1576311075
А просто Кранневитера за 15 не заберут? Будет отличная сделка для Зенита, в Европе 15 за него сейчас никто не даст))
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mdu86
1576316014
По документам оформят как за два мешка картошки)
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Dimka_Foxy
1576325269
Наверно 29.5 за дриусси и 0.5 за крана. Если правда, то надо отпускать.
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