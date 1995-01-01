Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера

    «Интер» Майами хочет купить двух игроков «Зенита», сообщает газета Miami Herald.

    По информации источника, американский клуб заинтересован в приобретении полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.

    За двух аргентинцев «Интер» Майами готов заплатить 30 миллионов долларов.

    • 23-летний Дриусси в текущем сезоне сыграл 21 матч в составе «Зенита», забил один гол и сделал один ассист.
    • В активе 26-летнего Краневиттера за указанный период четыре игры без результативных действий.

    Источник: Miami Herald

    Ежедневная американская газета. Издается в Майами с 1903 года. Обладатель 22 Пулитцеровский премий.Аудитория в Facebook - более 340 тысяч человек, в Twitter - свыше 450 тысяч.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36067

      portero 33 минуты назад

      Дриусси конечно хорош, но Кранневитер ниочем. Неужто ценник на пару? странно как то.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru