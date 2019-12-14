Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера

«Интер» Майами хочет купить двух игроков «Зенита», сообщает газета Miami Herald.
По информации источника, американский клуб заинтересован в приобретении полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.
За двух аргентинцев «Интер» Майами готов заплатить 30 миллионов долларов.
- 23-летний Дриусси в текущем сезоне сыграл 21 матч в составе «Зенита», забил один гол и сделал один ассист.
- В активе 26-летнего Краневиттера за указанный период четыре игры без результативных действий.
Источник: Miami Herald
Ежедневная американская газета. Издается в Майами с 1903 года. Обладатель 22 Пулитцеровский премий.Аудитория в Facebook - более 340 тысяч человек, в Twitter - свыше 450 тысяч.