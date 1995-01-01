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    Журналист Карпов: Рахимов может возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Божовича

    Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что Рашид Рахимов стал кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов».

    По его словам, вопрос о сотрудничестве с нынешним тренером Миодрагом Божовичем в клубе решат в ближайшие дни. Совет директоров «Крыльев Советов» признал результаты команды в первой части сезона «неудовлетворительными».

    Клубу надо найти 500 тысяч евро, чтобы выплатить Божовичу неустойку за разрыв контракта. В случае ухода Божовича тренером может стать Рахимов.

    • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.
    • Черногорец работает в России с 2008 года.
    • Рахимов был уволен из «Ахмата» в сентябре.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      fhnv 15 минут назад

      кроме наших клубов Божевича ни кто и не куда не зовет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Zigagurt 44 минуты назад

      Одно уг на другое, для чего не понятно

      1
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