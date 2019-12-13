Журналист Карпов: Рахимов может возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Божовича

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что Рашид Рахимов стал кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов».

По его словам, вопрос о сотрудничестве с нынешним тренером Миодрагом Божовичем в клубе решат в ближайшие дни. Совет директоров «Крыльев Советов» признал результаты команды в первой части сезона «неудовлетворительными».

Клубу надо найти 500 тысяч евро, чтобы выплатить Божовичу неустойку за разрыв контракта. В случае ухода Божовича тренером может стать Рахимов.