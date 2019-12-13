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  • Журналист Карпов: Рахимов может возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Божовича

Журналист Карпов: Рахимов может возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Божовича

13 декабря 2019, 15:17
5

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что Рашид Рахимов стал кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов».

По его словам, вопрос о сотрудничестве с нынешним тренером Миодрагом Божовичем в клубе решат в ближайшие дни. Совет директоров «Крыльев Советов» признал результаты команды в первой части сезона «неудовлетворительными».

Клубу надо найти 500 тысяч евро, чтобы выплатить Божовичу неустойку за разрыв контракта. В случае ухода Божовича тренером может стать Рахимов.

  • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.
  • Черногорец работает в России с 2008 года.
  • Рахимов был уволен из «Ахмата» в сентябре.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат Рахимов Рашид Божович Миодраг
Комментарии (5)
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Zigagurt
1576239878
Одно уг на другое, для чего не понятно
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fhnv
1576241644
кроме наших клубов Божевича ни кто и не куда не зовет
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арейская
1576285964
Лично я -"за", в смысле за уход, что-то он задержался в нашем чемпионате, а толку..."О", может я и не права, но это моё, сугубо личное мнение...
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