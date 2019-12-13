Все клубы АПЛ и Примеры вышли в плей-офф еврокубков

Все английские и испанские команды преодолели групповой этап еврокубков.

В плей-офф Лиги чемпионов от АПЛ вышли «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вулверхэмптон» сыграют весной в Лиге Европы.

Среди клубов Примеры в 1/8 финала ЛЧ вышли «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия». «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» пробились в плей-офф ЛЕ.