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Все клубы АПЛ и Примеры вышли в плей-офф еврокубков

13 декабря 2019, 11:29
10

Все английские и испанские команды преодолели групповой этап еврокубков.

В плей-офф Лиги чемпионов от АПЛ вышли «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вулверхэмптон» сыграют весной в Лиге Европы.

Среди клубов Примеры в 1/8 финала ЛЧ вышли «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия». «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» пробились в плей-офф ЛЕ.

  • Действующий победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль».
  • В Лиге Европы в прошлом сезоне победил «Челси».

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Сити Тоттенхэм Ливерпуль Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Вулверхэмптон Реал Барселона Атлетико Валенсия Хетафе Севилья Эспаньол
Комментарии (10)
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evgevg13
1576226180
кто бы сомневался
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Жорик кекс обжорик
1576226763
вот с кого надо брать пример... убирая лимиты легионеров..
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NEONFOL
1576228592
ладно они, пробились дальше клубешники с зарплатой всего коллектива как у пары таких как дзюба, печалька, ввалили газпромовцы сто лямов в зенит, маловато будет, даёшь 200!!!!!
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Advocaatt
1576229554
Наши тоже единодушны! Один за всех и все за одного!
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ARSteven89
1576230270
Всё закономерно, официально две лучшие лиги мира сейчас. Очень жаль Боруссию Мёнхенгладбах, симпатичная команда в этом сезоне у Марко Розе, проиграла дома Башакшехиру на последних минутах и вылетела, а так и у Германии были бы 7/7 клубов в плей-офф еврокубков.
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Muboraksho
1576235223
Футбол на континенте Европа прекрасен в этих странах Еще добавил бы Францию и Бельгию.
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Muboraksho
1576235499
...надо в Европу, там деньги... Дзюба единственный игрок сборной кто не играл в Европе... Тогда и Зенит заиграет как команда коллектив...
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Joni
1576249123
Как все клубы АПЛ вышли в плей-офф? и Уотфорд?
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Cules2013
1576254537
В очередной раз доказательство того, что в любом случае нужно ставить на испанские клубы. Даже Эспаньол и Хетафе прошли групповой этап, будто бы это рядовые матчи Примеры.
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