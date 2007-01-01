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    Все клубы АПЛ и Примеры вышли в плей-офф еврокубков

    Все английские и испанские команды преодолели групповой этап еврокубков.

    В плей-офф Лиги чемпионов от АПЛ вышли «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вулверхэмптон» сыграют весной в Лиге Европы.

    Среди клубов Примеры в 1/8 финала ЛЧ вышли «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия». «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» пробились в плей-офф ЛЕ.

    • Действующий победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль».
    • В Лиге Европы в прошлом сезоне победил «Челси».

    Источник: «Бомбардир»

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