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    Неймар: «Я передал право пробить пенальти не для того, чтобы кому-то угодить»

    Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал, почему передал право пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (5:0) Эдинсону Кавани.

    «Я передал право пробить пенальти не для того, чтобы кому-то угодить. В первую очередь волновали интересы команды. Футбол – не индивидуальная игра. Если бы я размышлял по-другому, то играл бы в теннис. Уверен, Кавани этот гол был нужнее. Хорошо, что в матче с «Галатасараем» забили все форварды. Мы счастливы», – заявил Неймар.

    • На 82-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота турецкого клуба. Бразилец взял мяч в руки, но затем сам отдал его Кавани, и тот реализовал 11-метровый.
    • В сентябре 2017 года в матче против «Лиона» между Неймаром и Кавани произошло недопонимание, когда бразилец отобрал у одноклубника право исполнить штрафной, а тот в ответ не дал исполнить пенальти.

    Источник: Esporte Interativo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1358

      Decorhome 30 минут назад

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +2195

      BlackMurder 1 час назад

      Хренова, что ты показушник даже с этими словами

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