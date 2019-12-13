Неймар: «Я передал право пробить пенальти не для того, чтобы кому-то угодить»

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал, почему передал право пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (5:0) Эдинсону Кавани.

«Я передал право пробить пенальти не для того, чтобы кому-то угодить. В первую очередь волновали интересы команды. Футбол – не индивидуальная игра. Если бы я размышлял по-другому, то играл бы в теннис. Уверен, Кавани этот гол был нужнее. Хорошо, что в матче с «Галатасараем» забили все форварды. Мы счастливы», – заявил Неймар.