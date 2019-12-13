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  • Неймар: «Я передал право пробить пенальти не для того, чтобы кому-то угодить»

Неймар: «Я передал право пробить пенальти не для того, чтобы кому-то угодить»

13 декабря 2019, 08:33
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Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал, почему передал право пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (5:0) Эдинсону Кавани.

«Я передал право пробить пенальти не для того, чтобы кому-то угодить. В первую очередь волновали интересы команды. Футбол – не индивидуальная игра. Если бы я размышлял по-другому, то играл бы в теннис. Уверен, Кавани этот гол был нужнее. Хорошо, что в матче с «Галатасараем» забили все форварды. Мы счастливы», – заявил Неймар.

  • На 82-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота турецкого клуба. Бразилец взял мяч в руки, но затем сам отдал его Кавани, и тот реализовал 11-метровый.
  • В сентябре 2017 года в матче против «Лиона» между Неймаром и Кавани произошло недопонимание, когда бразилец отобрал у одноклубника право исполнить штрафной, а тот в ответ не дал исполнить пенальти.

Источник: Esporte Interativo
Лига чемпионов ПСЖ Кавани Эдинсон Неймар
Комментарии (2)
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BlackMurder
1576215577
Хренова, что ты показушник даже с этими словами
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Decorhome
1576217771
Молодец
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