«Динамо» – «Манчестер Сити»: хорваты выиграли один матч Лиги чемпионов из последних 16-и

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между хорватским «Динамо» и «Манчестер Сити». На десятой минуте загребцы открыли счет.

Из последних 16-и матчей турнира «Динамо» выиграло один. Это случилось в первом туре группового этапа нынешнего сезона, когда динамовцы разгромили «Аталанту».