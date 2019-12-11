«Динамо» – «Манчестер Сити»: хорваты выиграли один матч Лиги чемпионов из последних 16-и

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между хорватским «Динамо» и «Манчестер Сити». На десятой минуте загребцы открыли счет.
Из последних 16-и матчей турнира «Динамо» выиграло один. Это случилось в первом туре группового этапа нынешнего сезона, когда динамовцы разгромили «Аталанту».
- «Сити» уже вышел в плей-офф, «Динамо» продолжает за него бороться.
- Конкуренты хорватов за путевку – «Шахтер» и «Аталанта».
- «Сити» в группе не проиграл ни одного матча.
Источник: Бомбардир.ру