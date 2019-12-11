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  • «Динамо» – «Манчестер Сити»: хорваты выиграли один матч Лиги чемпионов из последних 16-и

«Динамо» – «Манчестер Сити»: хорваты выиграли один матч Лиги чемпионов из последних 16-и

11 декабря 2019, 21:13

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между хорватским «Динамо» и «Манчестер Сити». На десятой минуте загребцы открыли счет.

Из последних 16-и матчей турнира «Динамо» выиграло один. Это случилось в первом туре группового этапа нынешнего сезона, когда динамовцы разгромили «Аталанту».

  • «Сити» уже вышел в плей-офф, «Динамо» продолжает за него бороться.
  • Конкуренты хорватов за путевку – «Шахтер» и «Аталанта».
  • «Сити» в группе не проиграл ни одного матча.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Динамо Загреб Манчестер Сити
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