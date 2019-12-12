Лига чемпионов. «Бавария» победила «Тоттенхэм», «Олимпиакос» обыграл «Црвену Звезду» и отправился в Лигу Европы

В группе B завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» со счетом 3:1 и набрала 18 очков из 18-ти возможных, выйдя в плей-офф с первого места. «Тоттенхэм» стал вторым.

«Олимпиакос» победил «Црвену Звезду» – 1:0 – и занял третье место в группе с четырьмя баллами, опередив сербский клуб на одно очко.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Коман, 14; 1:1 – Сессеньон, 20; 2:1 – Мюллер, 45; 3:1 – Коутиньо, 64.

Олимпиакос (Греция) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эль-Араби, 87 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: нет – Томане, 43.

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