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  • Малафеев: «Уровень РПЛ упал? А почему до поражения «Зенита» в ЛЧ никто не обращал на это внимание?»

Малафеев: «Уровень РПЛ упал? А почему до поражения «Зенита» в ЛЧ никто не обращал на это внимание?»

11 декабря 2019, 16:48
8

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение питерцев в матче с «Бенфикой» (0:3) и вылет из Лиги чемпионов.

«Уровень РПЛ упал? У нас всегда привыкли отталкиваться от конкретных результатов и от них делать определенные выводы. А почему раньше никто не обращал на это внимание? Да, «Зенит» проиграл 0:3, да, не вышли. И сразу ищут какие-то причины, по которым эту ситуацию можно объяснить. Здесь же, мне кажется, очень много причин.

Начиная от того, что «Зенит» именно в финальный и решающий момент по каким-то причинам, когда все зависит от футболистов, не может этим воспользоваться. Все было в наших руках, объективно мы могли справиться и пройти дальше в весну, но, к сожалению, матч сложился вот таким образом.

Первый тайм был правильным с точки зрения рисунка игры, а во втором быстрый гол и пенальти. Это наложило на игру определенный рисунок, мы потеряли стройность, у нас появилась хаотичность. У соперника появилось больше возможностей, в первом тайме таких моментов не было. Самое простое объяснение ситуации – это пропущенный гол и удаление, но если копнуть чуть дальше, то нужно очень много моментов искать и сопоставлять причины.

«Зенит» лидирует в чемпионате, потому что была правильная подготовка, плюс состав более сбалансированный. В чемпионате России петербуржцы не испытывают конкуренции. По большому счету «Зенит» заслуженно лидирует в чемпионате. А почему же наша лучшая команда не показывает результат в Лиге чемпионов?

Здесь вопрос, который требует изучения внутри клуба. Это связано с тем, что есть определенные моменты, которые нужно изучить. Я не смогу развернуто рассказать, потому что являюсь сотрудником клуба, но есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Я бы в этой ситуации склонялся к тому, что отчасти нам не повезло. Но это самое простое объяснение… С семью очками не выйти даже в весеннюю стадию, ну, это должно все так сойтись, что прям грустно от этого становится.

Мы не говорим, что «Зенит» провалил групповой этап, потому что мы играли в непростой группе, но она была проходимая. То, что так сложилось, я больше склонен связывать с невезением определенного характера. Но если изучать этот момент, с чего мы начали, то нужно уходить в начальные моменты, которые связаны с развитием футбола.

Начиная от того, что дети должны и могли тренироваться на футбольных полях или манежах. Плюс система подготовки и возможность тренироваться в любой год. На уровне юношеского футбола мы больше занимаемся не развитием, а пытаемся добиться результата. Мы не имеем запас прочности на перспективу с точки зрения подрастающего поколения. Российских футболистов, которые могут играть на уровне Лиги чемпионов, не так много», – сказал Малафеев.

  • Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
  • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Бенфика Малафеев Вячеслав
Комментарии (8)
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AZ
1576072759
Потому что Слава, у Локомотива в группе не было Бенфики с Лионами...
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Чермындыр
1576074427
Кто ж там у вас наверху скажет? Все все прекрасно видят, но одно дело говорить между собой на кухне и другое - на уровне официальных лиц. А теперь, когда команда, идущая в чемпионате первой с 10 очковым отрывом, так жидко обделывается и не выходит из одной из самых легких групп, то даже самым отбитым становится все понятно. И говорят, ибо больше уже и свалить не на что
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Сильвербой
1576075751
А кто должен обращать на это внимание??? Вы же, ублюдки, кормитесь все там, и молчите, делая вид и говоря что все замечательно (взять хотя бы слова Семака: не катастрофа, все хорошо)!!! Наши клубы обсераются, но "бывшие" и "эксперты" так называемые говорят одно и то же: сосредоточатся на РПЛ!!! А нас то кто слушает!!! Если бы вы, мрази, открывали немного рты, то глядишь и толк бы был!!!
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general.lizyukov
1576082929
Слава, да и при тебе такое же было. Не хотели играть - ходили по полю пешком.
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Алексей новый
1576087006
Зачем напрягаться на поле, когда бабло льётся рекой (или по трубе Газпрома) независимо от результата.
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