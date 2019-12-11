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    Малафеев: «Уровень РПЛ упал? А почему до поражения «Зенита» в ЛЧ никто не обращал на это внимание?»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение питерцев в матче с «Бенфикой» (0:3) и вылет из Лиги чемпионов.

    «Уровень РПЛ упал? У нас всегда привыкли отталкиваться от конкретных результатов и от них делать определенные выводы. А почему раньше никто не обращал на это внимание? Да, «Зенит» проиграл 0:3, да, не вышли. И сразу ищут какие-то причины, по которым эту ситуацию можно объяснить. Здесь же, мне кажется, очень много причин.

    Начиная от того, что «Зенит» именно в финальный и решающий момент по каким-то причинам, когда все зависит от футболистов, не может этим воспользоваться. Все было в наших руках, объективно мы могли справиться и пройти дальше в весну, но, к сожалению, матч сложился вот таким образом.

    Первый тайм был правильным с точки зрения рисунка игры, а во втором быстрый гол и пенальти. Это наложило на игру определенный рисунок, мы потеряли стройность, у нас появилась хаотичность. У соперника появилось больше возможностей, в первом тайме таких моментов не было. Самое простое объяснение ситуации – это пропущенный гол и удаление, но если копнуть чуть дальше, то нужно очень много моментов искать и сопоставлять причины.

    «Зенит» лидирует в чемпионате, потому что была правильная подготовка, плюс состав более сбалансированный. В чемпионате России петербуржцы не испытывают конкуренции. По большому счету «Зенит» заслуженно лидирует в чемпионате. А почему же наша лучшая команда не показывает результат в Лиге чемпионов?

    Здесь вопрос, который требует изучения внутри клуба. Это связано с тем, что есть определенные моменты, которые нужно изучить. Я не смогу развернуто рассказать, потому что являюсь сотрудником клуба, но есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Я бы в этой ситуации склонялся к тому, что отчасти нам не повезло. Но это самое простое объяснение… С семью очками не выйти даже в весеннюю стадию, ну, это должно все так сойтись, что прям грустно от этого становится.

    Мы не говорим, что «Зенит» провалил групповой этап, потому что мы играли в непростой группе, но она была проходимая. То, что так сложилось, я больше склонен связывать с невезением определенного характера. Но если изучать этот момент, с чего мы начали, то нужно уходить в начальные моменты, которые связаны с развитием футбола.

    Начиная от того, что дети должны и могли тренироваться на футбольных полях или манежах. Плюс система подготовки и возможность тренироваться в любой год. На уровне юношеского футбола мы больше занимаемся не развитием, а пытаемся добиться результата. Мы не имеем запас прочности на перспективу с точки зрения подрастающего поколения. Российских футболистов, которые могут играть на уровне Лиги чемпионов, не так много», – сказал Малафеев.

    • Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
    • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +105

      mama1991 30 минут назад

      группа не слабая, просто амбиции зенита не вяжутся с тем что мы видим не поле. каждый год одно и тоже. пусть судьи правильно свистя в рпл, не тянут никого за уши... а вообще уже давно понятно, никому тут никакой уровень футбола не нужен... да и его в принципе здесь никогда не будет. рассея......

      0
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      Рейтинг: +5510

      Сильвербой 36 минут назад

      А кто должен обращать на это внимание??? Вы же, ублюдки, кормитесь все там, и молчите, делая вид и говоря что все замечательно (взять хотя бы слова Семака: не катастрофа, все хорошо)!!! Наши клубы обсераются, но "бывшие" и "эксперты" так называемые говорят одно и то же: сосредоточатся на РПЛ!!! А нас то кто слушает!!! Если бы вы, мрази, открывали немного рты, то глядишь и толк бы был!!!

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      Рейтинг: +1632

      Чермындыр 58 минут назад

      Кто ж там у вас наверху скажет? Все все прекрасно видят, но одно дело говорить между собой на кухне и другое - на уровне официальных лиц.
      А теперь, когда команда, идущая в чемпионате первой с 10 очковым отрывом, так жидко обделывается и не выходит из одной из самых легких групп, то даже самым отбитым становится все понятно. И говорят, ибо больше уже и свалить не на что

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      Рейтинг: +283

      Dguffin > Чермындыр 37 секунд назад

      а что, все предыдущие годы другие команды жидко не обделывались? Или мы уже забываем что последний кто выходил в плей-офф ЛЧ был опять же Зенит? Где заявления от других команд? Что-то не вижу, ау. Все 3 года молчали и тут вдруг задумались

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      Рейтинг: +1399

      AZ 1 час назад

      Потому что Слава, у Локомотива в группе не было Бенфики с Лионами...

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