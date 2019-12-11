Малафеев: «Уровень РПЛ упал? А почему до поражения «Зенита» в ЛЧ никто не обращал на это внимание?»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение питерцев в матче с «Бенфикой» (0:3) и вылет из Лиги чемпионов.

«Уровень РПЛ упал? У нас всегда привыкли отталкиваться от конкретных результатов и от них делать определенные выводы. А почему раньше никто не обращал на это внимание? Да, «Зенит» проиграл 0:3, да, не вышли. И сразу ищут какие-то причины, по которым эту ситуацию можно объяснить. Здесь же, мне кажется, очень много причин.

Начиная от того, что «Зенит» именно в финальный и решающий момент по каким-то причинам, когда все зависит от футболистов, не может этим воспользоваться. Все было в наших руках, объективно мы могли справиться и пройти дальше в весну, но, к сожалению, матч сложился вот таким образом.

Первый тайм был правильным с точки зрения рисунка игры, а во втором быстрый гол и пенальти. Это наложило на игру определенный рисунок, мы потеряли стройность, у нас появилась хаотичность. У соперника появилось больше возможностей, в первом тайме таких моментов не было. Самое простое объяснение ситуации – это пропущенный гол и удаление, но если копнуть чуть дальше, то нужно очень много моментов искать и сопоставлять причины.

«Зенит» лидирует в чемпионате, потому что была правильная подготовка, плюс состав более сбалансированный. В чемпионате России петербуржцы не испытывают конкуренции. По большому счету «Зенит» заслуженно лидирует в чемпионате. А почему же наша лучшая команда не показывает результат в Лиге чемпионов?

Здесь вопрос, который требует изучения внутри клуба. Это связано с тем, что есть определенные моменты, которые нужно изучить. Я не смогу развернуто рассказать, потому что являюсь сотрудником клуба, но есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Я бы в этой ситуации склонялся к тому, что отчасти нам не повезло. Но это самое простое объяснение… С семью очками не выйти даже в весеннюю стадию, ну, это должно все так сойтись, что прям грустно от этого становится.

Мы не говорим, что «Зенит» провалил групповой этап, потому что мы играли в непростой группе, но она была проходимая. То, что так сложилось, я больше склонен связывать с невезением определенного характера. Но если изучать этот момент, с чего мы начали, то нужно уходить в начальные моменты, которые связаны с развитием футбола.

Начиная от того, что дети должны и могли тренироваться на футбольных полях или манежах. Плюс система подготовки и возможность тренироваться в любой год. На уровне юношеского футбола мы больше занимаемся не развитием, а пытаемся добиться результата. Мы не имеем запас прочности на перспективу с точки зрения подрастающего поколения. Российских футболистов, которые могут играть на уровне Лиги чемпионов, не так много», – сказал Малафеев.

Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ